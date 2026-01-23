Reggio Calabria Incontra: prima giornata ricca di interventi istituzionali e del mondo dell’imprenditoria – FOTO

Si è svolta questa mattina, a Palazzo San Giorgio, la sessione plenaria aperta al pubblico della due giorni “Reggio Calabria Incontra”, il meeting multistakeholder promosso dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito delle azioni del Piano operativo PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, con il contributo scientifico e metodologico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management – Università Cattolica del Sacro Cuore. L’iniziativa coinvolge istituzioni, imprese, terzo settore e comunità locale con l’obiettivo di rafforzare il dialogo territoriale e definire una roadmap condivisa per lo sviluppo sostenibile e la competitività della città.

Nel corso della mattinata, la plenaria ha rappresentato il primo momento pubblico di restituzione del percorso avviato negli ultimi mesi, offrendo un confronto articolato tra livelli istituzionali, mondo produttivo, accademico e culturale, e anticipando i lavori di co-progettazione previsti nel pomeriggio e nella giornata conclusiva.

Sono intervenuti alla sessione plenaria: Carmelo Romeo, Assessore Città Europea e Resiliente, Comune di Reggio Calabria; Alessia Coeli, General Manager, ALTIS Università Cattolica del Sacro Cuore; Fabrizio Sudano, Direttore, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Antonino Tramontana, Presidente, Camera di Commercio di Reggio Calabria; Carmelo Versace, Sindaco f.f., Città Metropolitana di Reggio Calabria; Domenico Battaglia, Sindaco f.f., Comune di Reggio Calabria; Angela Chirico, HR Manager, Agrumaria Reggina; Massimo Lauria, Professore Ordinario di Progettazione tecnologica e ambientale dell’architettura e Prorettore Vicario, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria; Valerio Pesenti, Tech Transfer Manager, Consorzio Intellimech; Carmen Stracuzza, Dirigente, Comune di Reggio Calabria; Samuele Furfaro, Imprenditore, Confindustria Reggio Calabria; Carmelo Basile, CEO, Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola; Tommaso Cotronei, Dirigente e Responsabile Servizio Pon Metro, Comune di Reggio Calabria; Enrico Foglia, Sustainability Director, BIP; Pasquale Neri, Portavoce, Forum Terzo Settore Calabria; Paolo Rizzi, Professore Associato, Università Cattolica del Sacro Cuore – ALTIS; Giuseppe Antonio Sofia, Dirigente, MIMIT e Casa del Made in Italy della Sicilia e della Calabria; Umberto Giordano, Direttore Generale, Comune di Reggio Calabria.

Ad aprire i lavori è stato il sindaco ff Domenico Battaglia che ha richiamato il valore del percorso avviato e il senso della due giorni come esito di un lavoro lungo e strutturato.

“Questo parterre – ha dichiarato- dà conto della riuscita di un esperimento che arriva al termine di dieci anni di ricostruzione amministrativa e urbana; anni nei quali la città ha potuto contare su investimenti materiali importanti, su conti in ordine e su una capacità di programmazione che oggi ci consente di presentarci come una città metropolitana all’altezza delle aspettative”. “Reggio Calabria Incontra – ha proseguito- nasce da qui: dal lavoro di una squadra che ha saputo cogliere tutte le occasioni disponibili e che oggi offre al Paese l’immagine di una città viva, capace di stare al pari delle altre realtà italiane e di proporsi come occasione concreta di sviluppo, porta d’Europa e nodo strategico nel Mediterraneo”.

Nel suo intervento, l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo ha ribadito la natura del progetto e il cambio di paradigma adottato dall’Amministrazione.

“Reggio Calabria Incontra – dichiara Romeo- non è un evento ma un metodo di lavoro; un metodo che nasce con il PN Metro Plus e con la scelta di investire sulle azioni immateriali, capaci però di generare sviluppo concreto”. “Abbiamo deciso – ha proseguito- di mettere attorno a un tavolo chi decide, chi investe, chi lavora e chi innova; individuando quattro aree strategiche – imprese, giovani, territorio e cultura – con un unico obiettivo: costruire uno sviluppo inclusivo e duraturo. I bandi e le risorse sono fondamentali, ma oggi affianchiamo a questi strumenti un percorso di confronto e co-progettazione che deve trasformare le idee in progetti concreti”. “Questa due giorni – ha concluso l’assessore – non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza”.

Dal punto di vista tecnico-amministrativo, Carmen Stracuzza, dirigente del Comune di Reggio Calabria – Settore 2 Risorse Esterne, Organismo Intermedio- ha illustrato il percorso che ha consentito all’Ente di rafforzare la propria capacità di programmazione e gestione dei fondi; a partire dalla creazione, dal 2021, di strutture dedicate e di una governance interna fondata sulla sinergia tra competenze diverse. Un assetto che oggi consente al Comune di gestire quasi un miliardo di euro nel rispetto dei target europei, di attrarre giovani professionalità altamente qualificate e di affiancare agli investimenti materiali azioni rivolte alla formazione, all’innovazione e all’occupazione. Stracuzza ha inoltre sottolineato l’importanza della contaminazione tra pubblico e privato, della dimensione internazionale del progetto e dei risultati già raggiunti anche attraverso la partecipazione e la vittoria di bandi europei complessi, in particolare nei settori della mobilità sostenibile e della rigenerazione urbana (Life).

A completare il quadro è stato l’intervento di Tommaso Cotronei, che ha richiamato il cambiamento di ruolo assunto dal Comune negli ultimi anni, passato da semplice beneficiario a soggetto attivo di programmazione delle risorse. Cotronei ha evidenziato come questa responsabilità richieda scelte condivise e una visione di medio-lungo periodo, fondata sull’ascolto del territorio e su processi di partecipazione e co-progettazione, anche quando questi comportano tempi più lunghi, ma consentono di orientare le risorse verso interventi realmente rispondenti ai bisogni della comunità.

La sessione plenaria, registrando corposi interventi di tutti gli stakeholders presenti, ha così restituito un primo quadro dei contenuti e del metodo che caratterizzano “Reggio Calabria Incontra”; ponendo le basi per i tavoli di lavoro tematici e confermando la volontà dell’Amministrazione di consolidare un percorso stabile di confronto e co-progettazione orientato allo sviluppo inclusivo e duraturo della città.

L’evento proseguirà anche nella mattinata di domani.