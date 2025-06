Reggio, Falcomatà accoglie i vertici della Camera di Commercio italiana in Polonia – FOTO

“Lavoriamo per rafforzare asset strategici come turismo e agroalimentare” le parole del sindaco

Il Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà ha accolto a Palazzo Alvaro il Presidente della Camera di Commercio e Industria italiana in Polonia, Piero Cannas e il vice Segretario generale Stefano Zedde, accompagnati dalla delegazione reggina composta dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Ninni Tramontana, dal Presidente di Confcommercio Reggio Calabria Lorenzo Labate (anche Vicepresidente della Camera di Commercio), dal presidente di ‘Informa’ Fabio Mammoliti e dal Segretario generale dell’Ente camerale reggino Natina Crea.

Presenti anche il Vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace e i consiglieri Giuseppe Marino, Giuseppe Ranuccio e Filippo Quartuccio.

“Felici di accogliere a Reggio Calabria l’organizzazione camerale più grande tra quelle che operano all’estero, considerando che l’attività svolta in Polonia, si riferisce ad un’unica rappresentanza che si estende su tutto il territorio nazionale, e soprattutto, in un Paese in forte crescita, con un impatto economico che ha fatto crescere il Pil pro capite del 120% in 10 anni” – lo ha dichiarato il Sindaco Falcomatà, ribadendo la volontà di rafforzare percorsi condivisi tra Città Metropolitana, Camera di Commercio e Confcommercio di Reggio Calabria insieme alla Camera di Commercio italiana in Polonia: “Una delle ‘mission’ della Città Metropolitana è proprio quella di costruire rapporti con altre realtà europee in grado di generare indotto e nuove economie sul territorio e, perché no, in grado di favorire processi di internalizzazione delle nostre aziende”.

“Attraverso interlocuzioni come queste – ha continuato Falcomatà – può consolidarsi la nostra vocazione turistica, così come la competitività delle nostre realtà commerciali ed economiche, che non temono i mercati internazionali, sfruttando l’identità e l’unicità dei nostri prodotti, e al contempo, sfruttando canali istituzionali ed autorevoli come quelli messi a disposizione dalla Camera di Commercio italiana in Polonia”.

“La presenza di buyers polacchi in occasione della kermesse ‘Bergarè’, così come preannunciato dal Presidente Cannas – conclude la nota – è certamente un promettente inizio di collaborazione e partecipazione, per le filiere del settore, ai processi di sviluppo internazionale di asset strategici come il turismo e l’agroalimentare”.