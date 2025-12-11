Reggio, l’infopoint sul Lungomare ‘firmato’ Confcommercio: aprirà in versione digitale

L'infopoint sul lungomare ha una nuova 'veste'. E presto finalmente riaprirà

Dopo mesi di attesa e incertezze, finalmente arriva una buona notizia per il tanto atteso infopoint all’inizio del Lungomare Falcomatà, a due passi dal Museo Archeologico e dal cuore della Via Marina. Il chiosco, che per troppo tempo è rimasto chiuso, pronto a dare il proprio contributo all’accoglienza e all’informazione turistica della città, è destinato a riaprire, grazie all’intervento di Confcommercio.

Rimasto tristemente chiuso per l’intera stagione estiva, adesso, a breve, l’infopoint avrà una nuova vita. Il locale è stato già brandizzato con pannelli informativi che mostrano le bellezze del nostro territorio e il logo di Confcommercio, che ha assunto la gestione del chiosco.

Il chiosco, che si affaccia sul Lungomare, simbolo della nostra città, aprirà inizialmente in una versione ‘digitale’, senza personale, ma con l’installazione di pannelli informatici che offriranno informazioni in tempo reale su eventi, luoghi di interesse e servizi in città. In questo modo, sarà possibile ricevere risposte e informazioni comodamente, anche tramite un numero WhatsApp dedicato e il sito web di Confcommercio.

L’inaugurazione del chiosco è prevista a ridosso delle festività natalizie, e rappresenta un primo passo per rendere più accessibile e vivibile l’area del Lungomare, soprattutto in vista dell’afflusso turistico che caratterizza il periodo invernale.

Dopo mesi di attesa, il chiosco sembra finalmente aver trovato il giusto partner in Confcommercio, un’associazione che, con la sua esperienza e impegno, è pronta a dare nuova vita a uno degli angoli più suggestivi e strategici della città, con l’auspicio che questa gestione duri a lungo.

Incrociamo le dita.