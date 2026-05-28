Reggio, Lombardo (Azione) spegne la polemica su Calenda-Cannizzaro: ‘Politico di grande esperienza’
Il senatore Lombardo attacca il centrosinistra e conferma il sostegno a Cannizzaro: "C'era bisogno di una forte discontinuità dopo i disastri amministrativi"
28 Maggio 2026 - 12:49 | di Redazione
Dopo le dichiarazioni di Calenda su Cannizzaro di ieri sera a Realpolitik, di critica e attacco nei confronti dell’on. Cannizzaro, neo sindaco di Reggio Calabria, ecco le dichiarazioni di Marco Lombardo, senatore di Azione.
“Azione a Reggio Calabria ha messo il suo simbolo a sostegno del centrodestra e di Francesco Cannizzaro perché, dopo i disastri amministrativi del centrosinistra, c’era bisogno di una forte discontinuità e di rilanciare la potenzialità della città metropolitana. Cannizzaro è un politico di grande esperienza ed una persona perbene e sarà un Sindaco di area moderata con una forte legittimazione data da un grande consenso popolare.
La presenza di Azione in maggioranza contribuirà a rafforzare la competenza, la serietà e la legalità. Ogni elezione amministrativa fa storia a sé. Nelle elezioni amministrative Azione sceglie il suo posizionamento politico nell’interesse esclusivo dei cittadini e non per tattiche sul piano nazionale dove rimaniamo alternativi sia alla destra che al “campo largo”.
Il post-voto e il futuro di Reggio Calabria
I comizi e i toni della campagna elettorale si chiudono con il voto dei cittadini. Ora concentriamoci tutti sul governo di una città che ha tantissimi problemi da risolvere, ma che ora ha ritrovato la fiducia e l’orgoglio per affrontarli e risolverli. Azione farà la sua parte con il consigliere eletto in maggioranza nel pieno rispetto del voto dei cittadini”.
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