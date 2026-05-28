Reggio, Lombardo (Azione) spegne la polemica su Calenda-Cannizzaro: ‘Politico di grande esperienza’

Dopo le dichiarazioni di Calenda su Cannizzaro di ieri sera a Realpolitik, di critica e attacco nei confronti dell’on. Cannizzaro, neo sindaco di Reggio Calabria, ecco le dichiarazioni di Marco Lombardo, senatore di Azione.

“Azione a Reggio Calabria ha messo il suo simbolo a sostegno del centrodestra e di Francesco Cannizzaro perché, dopo i disastri amministrativi del centrosinistra, c’era bisogno di una forte discontinuità e di rilanciare la potenzialità della città metropolitana. Cannizzaro è un politico di grande esperienza ed una persona perbene e sarà un Sindaco di area moderata con una forte legittimazione data da un grande consenso popolare.

La presenza di Azione in maggioranza contribuirà a rafforzare la competenza, la serietà e la legalità. Ogni elezione amministrativa fa storia a sé. Nelle elezioni amministrative Azione sceglie il suo posizionamento politico nell’interesse esclusivo dei cittadini e non per tattiche sul piano nazionale dove rimaniamo alternativi sia alla destra che al “campo largo”.

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