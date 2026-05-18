Reggio, masterclass con Fabio Mollo al RIFF_Kids

Ad ingresso libero la masterclass del regista reggino avrà come tema “Cinema e patrimonio culturale. Linguaggi, visioni e narrazione”

Sarà il regista Fabio Mollo uno dei protagonisti più attesi del RIFF_Kids 2026, la sezione del Rhegion International Film Festival dedicata alle scuole e all’educazione all’immagine. Giovedì 21 maggio, alle ore 15:00, presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, in Via XXV Luglio 10, Mollo terrà una masterclass dal titolo “Cinema e patrimonio culturale. Linguaggi, visioni e narrazione”. L’incontro, moderato dalla co-direttrice artistica del RIFF_Kids Alessandra Cilio, sarà ad ingresso libero, con partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti.

La masterclass rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso formativo di RIFF_Kids, progetto realizzato dall’Associazione Culturale Archeovisiva ETS nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Set del film “Nata per te” di Fabio Mollo. Nella foto Fabio Mollo e Pierluigi Gigante. Foto di Gianni Fiorito Questa fotografia è solo per uso editoriale, il diritto d’autore è della società cinematografica e del fotografo assegnato dalla società di produzione del film e può essere riprodotto solo da pubblicazioni in concomitanza con la promozione del film. E’ obbligatoria la menzione dell’autore- fotografo: Gianni Fiorito. Set of “Nata per te” by Fabio Mollo. in the picture Fabio Mollo and Pierluigi Gigante. Photo by Gianni Fiorito This photograph is for editorial use only, the copyright is of the film company and the photographer assigned by the film production company and can only be reproduced by publications in conjunction with the promotion of the film. The mention of the author-photographer is mandatory: Gianni Fiorito.

Il cinema contemporaneo e il legame con il territorio

Inserita in un programma che porterà a Reggio Calabria oltre mille studenti tra il Cineteatro Odeon, il Museo Archeologico Nazionale e l’Accademia di Belle Arti, l’iniziativa intende offrire ai ragazzi, ai docenti e al pubblico un’occasione di confronto diretto con un autore capace di attraversare linguaggi, generi e formati diversi.

Fabio Mollo, nato a Reggio Calabria, è oggi una delle voci più riconoscibili del cinema italiano contemporaneo. Dopo la formazione internazionale e il diploma in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, si è imposto all’attenzione della critica con Il Sud è niente, sua opera prima, presentata in importanti festival internazionali e profondamente legata alla sua città d’origine. Nel 2017 ha diretto Il padre d’Italia, film con Luca Marinelli e Isabella Ragonese, confermando una poetica attenta ai temi dell’identità, della marginalità, della famiglia e della ricerca di sé.

Alla sua filmografia appartengono anche Anni da cane, primo film italiano originale Amazon Prime Video, My Soul Summer e Nata per te, opera ispirata alla storia vera di Luca Trapanese e della figlia Alba, che affronta con delicatezza il tema della paternità, dell’accoglienza e del diritto alla cura. Accanto al cinema di finzione, Mollo ha lavorato anche per la serialità televisiva, firmando episodi di produzioni come Curon, e ha sviluppato un percorso documentario di particolare rilievo, culminato in Semidei – Flesh and Bronze, realizzato con Alessandra Cataleta e dedicato ai Bronzi di Riace.

Il valore educativo del linguaggio audiovisivo

Proprio questo intreccio tra cinema, identità territoriale e patrimonio culturale rende la presenza di Fabio Mollo particolarmente significativa all’interno del RIFF_Kids. La sua esperienza artistica dimostra come il racconto audiovisivo possa diventare non solo strumento narrativo, ma anche meccanismo di conoscenza, capace di restituire nuova vita ai luoghi, ai reperti, alle memorie e alle comunità. Nel caso di Reggio Calabria, il dialogo con il patrimonio non è astratto: passa attraverso la città, il Museo Archeologico Nazionale, i Bronzi di Riace, la storia antica e il presente di un territorio che il cinema può contribuire a rileggere con sguardo contemporaneo.

L’appuntamento con Fabio Mollo fa da cornice ideale all’intero progetto RIFF_Kids, che nasce con l’obiettivo di educare gli studenti non solo alla fruizione del cinema, ma alla comprensione profonda del linguaggio audiovisivo. Guardare un film, interrogare le immagini, riconoscere i meccanismi della narrazione, comprendere il rapporto tra realtà, memoria e rappresentazione significa infatti sviluppare senso critico e consapevolezza culturale.

RIFF_Kids conferma così la propria vocazione: avvicinare il mondo della scuola al cinema di ambito storico, archeologico ed etnoantropologico, creando un ponte stabile tra formazione, territorio e istituzioni culturali. La presenza di un autore come Fabio Mollo rafforza questo percorso e offre agli studenti la possibilità di incontrare un regista che ha saputo trasformare la propria appartenenza territoriale in sguardo cinematografico, facendo del cinema un luogo di racconto, ascolto e restituzione.

Il progetto RIFF_Kids è realizzato dall’Associazione Culturale Archeovisiva ETS in partenariato con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, la Cineteca della Calabria e il Circolo del Cinema “C. Zavattini”.