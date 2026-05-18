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Aeroporto di Reggio, Minasi: ‘Scritta la storia, svolta epocale’

"Abbiamo ereditato macerie e rassegnazione e oggi restituiamo ai calabresi e ai viaggiatori di tutto il mondo uno degli aeroporti più moderni, sicuri e suggestivi del Mediterraneo"

18 Maggio 2026 - 08:10 | Comunicato Stampa

nuovo aeroporto tito minniti ()

“Per Reggio Calabria si scrive ufficialmente una pagina di storia indimenticabile, che cancella anni di ingiusto isolamento e restituisce dignità e futuro al nostro territorio.

L’inaugurazione della nuova aerostazione del Tito Minniti non rappresenta soltanto la consegna di un’opera infrastrutturale avveniristica e bellissima, ma è il simbolo tangibile del riscatto economico e sociale della nostra città, un traguardo che ci riempie di un immenso e legittimo orgoglio reggino”. 

Lo dichiara in una nota la Senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi.

«Per comprendere la portata straordinaria di questa giornata, è doveroso ricordare da dove siamo partiti. Soltanto pochi anni fa, l’Aeroporto dello Stretto si trovava in uno stato di totale abbandono ed era drammaticamente a un passo dalla chiusura definitiva.

Una fine che sembrava già scritta, sventata grazie alla ferrea determinazione politica della Lega e all’impegno strategico dell’intera coalizione di centrodestra. La vera e storica svolta che ha sbloccato il destino del nostro scalo porta la firma del nostro leader e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

È stato il suo decisivo e tempestivo intervento a rimuovere definitivamente quelle storiche e penalizzanti limitazioni geometriche e di addestramento al volo che per decenni avevano asfissiato lo sviluppo del Tito Minniti, impedendo l’arrivo delle grandi compagnie e dei flussi turistici internazionali.

Da quel momento cruciale – prosegue la Senatrice – la filiera istituzionale e la sinergia del centrodestra hanno dimostrato una capacità d’azione e una concretezza senza precedenti. 

Il governo regionale guidato dal Presidente Roberto Occhiuto, insieme all’incessante e prezioso lavoro del deputato Francesco Cannizzaro, in totale coordinamento con i vertici di SACAL, ha compiuto il resto del miracolo.

Aver completato questo gioiello iper-tecnologico e a vetrate a tempo di record, in soli dieci mesi e superando perfino le spaventose ondate di maltempo e i cicloni di questo inverno, dimostra che la Calabria sa essere un modello nazionale di efficienza amministrativa ed eccellenza realizzativa.

Come rappresentante della Lega e come cittadina di Reggio Calabria – sottolinea Minasi – rivendico con profondo orgoglio l’operato politico della mia area politica e di tutto il centrodestra.

Abbiamo ereditato macerie e rassegnazione e oggi restituiamo ai calabresi e ai viaggiatori di tutto il mondo uno degli aeroporti più moderni, sicuri e suggestivi del Mediterraneo. 

Questa è la politica del fare che ci contraddistingue, la politica che risponde ai bisogni dei cittadini con i fatti, trasformando una grande sfida in una splendida realtà che – conclude – proietta finalmente la nostra città verso il futuro che merita».

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