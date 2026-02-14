Il Mediterranean Life nel programma di Forza Italia, Falduto: ‘Grazie Cannizzaro’

"Segnale di rispetto verso una visione di sviluppo della città fondata sulla rigenerazione del waterfront, sulla valorizzazione del mare e sulla creazione di nuove opportunità economiche e occupazionali", le parole di Falduto

A Reggio Calabria si torna a parlare dell’ambizioso progetto del Mediterranean Life. A citarlo, durante l’evento odierno di Forza Italia ’10 passi per Reggio Calabria’, l’onorevole e segretario regionale Francesco Cannizzaro, che ne ha sottolineato l’importanza e ricordato come il progetto sia stato trascurato dall’amministrazione Falcomatà in questi anni.

L’imprenditore reggino Giuseppe Falduto, promotore del progetto, attraverso i social ha voluto ringraziare il deputato di Forza Italia.

“Desidero esprimere pubblicamente il mio sincero ringraziamento all’On. Francesco Cannizzaro che, nel corso della presentazione del programma per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, ha voluto richiamare il progetto Mediterranean Life, citandomi direttamente e riportando al centro del dibattito cittadino una visione di sviluppo alla quale lavoro con convinzione da molti anni”.

“Lo considero -prosegue Falduto- non solo un gesto di attenzione personale, ma soprattutto un segnale di rispetto verso una visione di sviluppo della città fondata sulla rigenerazione del waterfront, sulla valorizzazione del mare e sulla creazione di nuove opportunità economiche e occupazionali per il nostro territorio.

Al di là delle dinamiche politiche e delle legittime appartenenze, ritengo importante che idee e progetti strategici per Reggio Calabria vengano riconosciuti e posti al centro del confronto pubblico, perché solo attraverso un dibattito serio e costruttivo le visioni possono trasformarsi in risultati concreti per la comunità.

Per questo desidero rivolgere un grazie convinto all’On. Francesco Cannizzaro per aver voluto evidenziare il valore e il potenziale di Mediterranean Life, con l’auspicio che ogni progetto utile alla crescita della città possa essere valutato e sostenuto con senso di responsabilità istituzionale e con una autentica visione di lungo periodo”, ha concluso l’imprenditore reggino.