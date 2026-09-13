Reggio, Musmeci sul monumento Anmil per le vittime sul lavoro: ‘Aspettiamo da 14 anni’
Regalato alla città in seguito ad un bando nazionale, da 14 anni il monumento Anmil per le vittime sul lavoro attende una collocazione. L'appello di Musmeci e Gattuso
13 Settembre 2026 - 15:42 | di Renato Pesce
“E’ una storia chiaramente incresciosa, perché da 14 anni che noi cerchiamo di collocare un simbolo per gli invalidi e per i morti sul lavoro“.
Queste ai microfoni di Citynow le parole di Giuseppe Musmeci, presidente di Anmil Reggio Calabria, che prosegue:
Anmil RC: “Da 14 anni cerchiamo un luogo per il simbolo delle vittime sul lavoro”
“La nostra associazione, più che mai in questo momento in cui vediamo che quotidianamente c’è un morto sul lavoro, ritiene che questo simbolo abbia un’importanza sostanziale. C’è stato un bando, praticamente abbiamo parlato con tutte le amministrazioni che si sono susseguite, e che chiaramente non hanno avuto il tempo o lo spazio per poterci dedicare questa condizione di mettere questo simbolo. Non abbiamo una via, non abbiamo niente! A monte di tutto e noi lo diamo in maniera gratuita, senza alcun impegno di spesa da parte delle amministrazioni”.
“Sul territorio – continua Musmeci – abbiamo già fatto vari tipi di sensibilizzazione, anche negli istituti, nelle scuole. Questo sarebbe un elemento che potrebbe completare questa condizione. Un simbolo rimane sul territorio, rimane l’importanza e la validità di quello che è il nostro impegno”.
La storia del monumento Anmil ha un altro protagonista, ossia l’artista vincitore del bando, lo scultore reggino Giuseppe Gattuso:
“Io partecipo a questo concorso bandito dell’Anmil, concorso nazionale, e sono stato il vincitore del bando. Ho fatto il bozzetto, è un’opera gigantesca perché rappresenta le vittime sul lavoro. Abbiamo pensato di mettere questo monumento in una parte centrale della città di Reggio Calabria. Abbiamo avuto – spiega Gattuso – sempre pareri negativi e nessun interlocutore valido, i risultati zero. Abbiamo pensato di metterlo sulla via Marina, non è stato possibile perché la Soprintendenza si è opposta dicendo che il monumento era troppo alto. L’abbiamo ribassato, ma da allora in poi non abbiamo avuto più notizie. Abbiamo riproposto di sistemare il monumento sul viale Boccioni. Purtroppo quella parte è stata intestata a un’altra persona”.
L’appello al sindaco e all’amministrazione comunale
“Io dico che la sensibilità verso questa associazione non è sentita: non è gradita, forse, a Reggio Calabria. Mi sbaglio io, mi rivolgo al sindaco che è sensibilissimo a queste cose, all’amministrazione nuova comunale, affinché trovino un posto per sistemare quest’opera. E’ l’Anmil che la realizza, io ho fatto il progetto, della realizzazione del bronzo me la vedo io. Per quanto riguarda la parte marmorea, la realizzerebbe una ditta di Carrara”.
“Chiediamo di avere un colloquio – conclude Gattuso – un interlocutore: qualcuno che ci dica ‘è Tizio che si occupa di queste cose’, perché ancora l’Anmil non sa a chi rivolgersi. Dovrebbe essere anche uno spazio adeguato per rappresentare queste vittime sul lavoro. E’ un’opera importantissima, di grande valore, di una sensibilità che purtroppo fino adesso non abbiamo avuto”.
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