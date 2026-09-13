Reggio, Musmeci sul monumento Anmil per le vittime sul lavoro: ‘Aspettiamo da 14 anni’

Queste ai microfoni di Citynow le parole di Giuseppe Musmeci, presidente di Anmil Reggio Calabria, che prosegue:

“La nostra associazione, più che mai in questo momento in cui vediamo che quotidianamente c’è un morto sul lavoro, ritiene che questo simbolo abbia un’importanza sostanziale. C’è stato un bando, praticamente abbiamo parlato con tutte le amministrazioni che si sono susseguite, e che chiaramente non hanno avuto il tempo o lo spazio per poterci dedicare questa condizione di mettere questo simbolo. Non abbiamo una via, non abbiamo niente! A monte di tutto e noi lo diamo in maniera gratuita, senza alcun impegno di spesa da parte delle amministrazioni”.

La storia del monumento Anmil ha un altro protagonista, ossia l’artista vincitore del bando, lo scultore reggino Giuseppe Gattuso:

“Io partecipo a questo concorso bandito dell’Anmil, concorso nazionale, e sono stato il vincitore del bando. Ho fatto il bozzetto, è un’opera gigantesca perché rappresenta le vittime sul lavoro. Abbiamo pensato di mettere questo monumento in una parte centrale della città di Reggio Calabria. Abbiamo avuto – spiega Gattuso – sempre pareri negativi e nessun interlocutore valido, i risultati zero. Abbiamo pensato di metterlo sulla via Marina, non è stato possibile perché la Soprintendenza si è opposta dicendo che il monumento era troppo alto. L’abbiamo ribassato, ma da allora in poi non abbiamo avuto più notizie. Abbiamo riproposto di sistemare il monumento sul viale Boccioni. Purtroppo quella parte è stata intestata a un’altra persona”.