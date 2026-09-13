Feste Mariane, Reggio abbraccia Sal Da Vinci: Piazza Indipendenza pronta a riempirsi per il concerto

È una delle serate più attese delle Festività Mariane 2026. Questa sera Sal Da Vinci salirà sul palco di Piazza Indipendenza per il grande concerto inserito nel cartellone delle “Notti Reggine”, il programma degli eventi civili dedicati alla Madonna della Consolazione. L’appuntamento è fissato alle ore 22:00.

Una tappa particolarmente attesa per l’artista napoletano, protagonista di una carriera lunga oltre quarant’anni e capace di attraversare generazioni diverse. Cantante, interprete e uomo di spettacolo, Sal Da Vinci ha costruito il suo percorso partendo dalla tradizione della canzone napoletana fino ad arrivare al grande pubblico nazionale, grazie a brani che hanno unito melodia, teatro e contaminazioni pop.

Negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta ulteriormente, anche grazie al successo del suo percorso artistico più recente e alla vittoria dell’ultimo Festival di Sanremo. A Reggio Calabria porterà uno spettacolo dedicato ai suoi grandi successi e al suo particolare modo di raccontare emozioni e storie attraverso la musica.

Reggio si prepara alla grande notte di Sal Da Vinci

La presenza di Sal Da Vinci rappresenta uno dei momenti centrali del calendario civile della festa patronale. Dopo l’avvio delle “Notti Reggine”, la città attende una grande partecipazione in centro e sul Lungomare, con migliaia di persone pronte a vivere una delle serate più importanti dell’anno.

La Festa della Madonna della Consolazione, infatti, non è soltanto un appuntamento religioso ma anche un momento di forte aggregazione popolare. Ogni anno richiama reggini, calabresi fuori sede e visitatori che tornano in città per partecipare alla tradizione e agli eventi organizzati in occasione della Patrona.

Il programma musicale proseguirà poi con altri nomi importanti della scena italiana. Lunedì 14 settembre Piazza Indipendenza ospiterà Giusy Ferreri, mentre il cartellone si chiuderà martedì 15 settembre con Alessandro Mannarino, artista capace di unire cantautorato, musica popolare e ricerca personale.

Non mancherà anche lo spazio dedicato alla musica calabrese con Mimmo Cavallaro, protagonista al Piazzale Stazione Lido nella giornata del 14 settembre, e agli altri appuntamenti previsti nelle quattro serate delle “Notti Reggine”.

Questa sera, però, tutti gli occhi saranno puntati su Sal Da Vinci: un artista che porta sul palco la forza della tradizione italiana e che si prepara a regalare ai reggini una notte di musica e partecipazione.