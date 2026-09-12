Madonna della Consolazione, i Portatori della Vara: ‘Emozione seguita da tutto il popolo’

"Il pensiero dei portatori e la loro gratitudine vanno alla cura con cui è stata data la possibilità a tutti gli anziani e agli ammalati di vivere questi momenti di profonda devozione dal proprio letto o dalle proprie case, sentendosi parte integrante della comunità orante"

“A nome di tutti i Portatori della Vara, che mi onoro di rappresentare, desidero rivolgere un sentito e autentico ringraziamento a tutti gli organi di stampa cittadini, a VideoTouring per i collegamenti in diretta, che hanno seguito la solenne processione della Madonna della Consolazione.

Grazie ancora, in modo particolare, a tutta la redazione giornalistica, ai tecnici e agli operatori di Rtv per lo straordinario servizio offerto alla comunità”. E’ quanto afferma in una nota Gaetano Surace, presidente Associazione Portatori della Vara.

La diretta televisiva della Madonna della Consolazione nelle case dei reggini

“Grazie a una programmazione ricca di servizi approfonditi e, soprattutto, alla impeccabile e prolungata diretta televisiva della solenne processione, RTV ha svolto una funzione sociale e spirituale di inestimabile valore. Il network ha saputo abbattere ogni distanza geografica e fisica, portando le immagini, i suoni e l’emozione della nostra festa identitaria direttamente nelle case di chi non ha potuto scendere in piazza.

Il legame con anziani, ammalati e reggini lontani

Il pensiero dei portatori e la loro gratitudine vanno alla cura con cui è stata data la possibilità a tutti gli anziani e agli ammalati di vivere questi momenti di profonda devozione dal proprio letto o dalle proprie case, sentendosi parte integrante della comunità orante.

Al contempo, il prezioso lavoro di RTV ha gettato un ponte ideale verso i tantissimi reggini lontani, residenti in altre regioni d’Italia e all’estero.

Attraverso lo schermo, i nostri concittadini nel mondo hanno potuto riabbracciare le proprie radici e vivere la tradizione mariana come se fossero fisicamente presenti nella loro amata città natia.

Ai giornalisti che hanno raccontato con sensibilità e rispetto ogni istante dell’evento, e agli operatori che dietro le quinte hanno garantito una qualità tecnica eccellente nonostante le difficoltà logistiche del percorso, va il plauso più sincero.

Con la vostra professionalità avete dimostrato, ancora una volta, il valore insostituibile del servizio radiotelevisivo locale al servizio del territorio e del suo popolo”, conclude Surace.