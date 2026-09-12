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Festa della Madonna della Consolazione, Milia: ‘L’abbraccio di Reggio alla sua Patrona è un’emozione unica’

'Partecipare alla prima processione da Presidente del Consiglio comunale della Città ha rappresentato per me un onore immenso', le parole di Milia

12 Settembre 2026 - 19:43 | Comunicato Stampa

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«Partecipare alla prima processione da Presidente del Consiglio comunale della Città ha rappresentato per me un onore immenso. Il senso di comunità e delle istituzioni, il nostro Credo, la nostra città, sono qualcosa di unico». 

Con queste parole il Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Federico Milia, esprime profonda emozione e gratitudine a margine della tradizionale processione in onore di Maria Santissima della Consolazione, Patrona e protettrice della città.

«La fede e la devozione del popolo reggino – prosegue Milia – si rinnovano ogni anno con una forza straordinaria, dimostrando quanto sia solido e indissolubile il legame tra la nostra comunità e la Venerata Effigie della Madonna della Consolazione. È nei momenti come questo che Reggio ritrova il senso più autentico del proprio essere unita, stringendosi attorno ai propri valori religiosi, culturali e identitari, seppur in un momento di profonda tristezza per la tragica scomparsa della giovane Anthea Ranieri, per la quale tutti preghiamo».

«In questa giornata di profonda spiritualità e partecipazione ho avuto l’onore di rappresentare l’intero Consiglio comunale, al fianco del Sindaco Francesco Cannizzaro e di tutta la Giunta: un orgoglio per chi, come me, ha vissuto questo appuntamento nella scorsa consiliatura dai banchi dell’opposizione e che oggi, con rinnovato entusiasmo, rafforza la responsabilità di servire Reggio e le sue istituzioni con impegno e dedizione quotidiana» conclude il Presidente.

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