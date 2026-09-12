Serie C girone C: vola il Sorrento, la Scafatese sbanca Catania. Risultati e classifica
Primo successo per la Salernitana, il Cosenza non sa più a vincere
12 Settembre 2026 - 20:07 | Redazione
Si chiude la quarta giornata di campionato con una grande sorpresa in vetta rappresentata dal Sorrento a punteggio pieno, dopo aver battuto nello scontro diretto il Picerno. Bene il Bari, primo successo per la Salernitana, altro tonfo interno del Catania, mentre per il Cosenza solo un pari in casa con la Cavese.
I risultati della giornata
Altamura – Bari 0-3
A. Cerignola – Giugliano 4-0
Casarano – Barletta 3-1
Salernitana – Potenza 4-2
Cosenza – Cavese 0-0
Inter U23 – Casertana 2-3
Savoia – Crotone 1-1
Catania – Scafatese 1-2
Monopoli – Foggia 1-0
Sorrento – Picerno 1-0
La classifica
Sorrento 12
A. Cerignola 9
Picerno 9
Bari 9
Potenza 9
Casertana 8
Monopoli 6
Casarano 6
Barletta 5
Salernitana 5
Scafatese 5
Cavese 5
Savoia 4
Foggia 4
Inter U23 4
Altamura 4
Catania 3
Giugliano 1
Cosenza 1
Crotone -4
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