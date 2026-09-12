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Serie C girone C: vola il Sorrento, la Scafatese sbanca Catania. Risultati e classifica

Primo successo per la Salernitana, il Cosenza non sa più a vincere

12 Settembre 2026 - 20:07 | Redazione

Tifosi Ultras Scafatese

Si chiude la quarta giornata di campionato con una grande sorpresa in vetta rappresentata dal Sorrento a punteggio pieno, dopo aver battuto nello scontro diretto il Picerno. Bene il Bari, primo successo per la Salernitana, altro tonfo interno del Catania, mentre per il Cosenza solo un pari in casa con la Cavese.

I risultati della giornata

Altamura – Bari 0-3

A. Cerignola – Giugliano 4-0

Casarano – Barletta 3-1

Salernitana – Potenza 4-2

Cosenza – Cavese 0-0

Inter U23 – Casertana 2-3

Savoia – Crotone 1-1

Catania – Scafatese 1-2

Monopoli – Foggia 1-0

Sorrento – Picerno 1-0

La classifica

Sorrento 12

A. Cerignola 9

Picerno 9

Bari 9

Potenza 9

Casertana 8

Monopoli 6

Casarano 6

Barletta 5

Salernitana 5

Scafatese 5

Cavese 5

Savoia 4

Foggia 4

Inter U23 4

Altamura 4

Catania 3

Giugliano 1

Cosenza 1

Crotone -4

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