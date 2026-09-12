Modica-Reggina, i convocati amaranto: non c’è Guida, ci sono due novità
Diversi gli indisponibili. Dalla prossima sarà a disposizione anche Baldan
12 Settembre 2026 - 20:29 | Redazione
“Sono 22 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Modica-Reggina, valida per la seconda giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 13 settembre allo stadio Pietro Scollo con calcio d’inizio alle ore 15:00″.
Si rivede Porcino dopo i problemi muscolari, nei 22 anche Jallow.
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