Villa San Giovanni, stabilizzati 17 lavoratori dell’Ambito sociale: ‘Più continuità ai servizi per i cittadini fragili’

Il coordinamento dei sindaci: "Due anni di impegno per raggiungere un obiettivo fondamentale. Il personale è indispensabile per rispondere ai bisogni del territorio"

Dopo un percorso durato due anni, arriva la stabilizzazione dei 17 lavoratori dell’Ambito sociale di Villa San Giovanni. A comunicarlo è il coordinamento dei sindaci dell’Ambito Sociale, che ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto per garantire maggiore continuità ai servizi rivolti alle persone più fragili.

La stabilizzazione era stata deliberata già nel luglio 2024, ma, secondo quanto spiegato dall’amministrazione comunale, alcune difficoltà di natura economica e amministrativa legate al Comune capofila hanno rallentato il completamento dell’iter, concluso con le nuove assunzioni nel luglio 2026.

“Una squadra fondamentale per le politiche sociali del territorio”

I sindaci hanno evidenziato come, in questi due anni, sia rimasto fermo l’obiettivo di arrivare alla stabilizzazione del personale impegnato quotidianamente nelle attività dell’Ambito.

“Abbiamo sempre tenuto ben dritta la barra verso l’obiettivo della stabilizzazione delle 17 unità che lavorano per le politiche sociali dell’Ambito”, si legge nella nota. Un percorso che ha trovato conferma anche nel confronto con i lavoratori, che hanno manifestato il proprio impegno nel continuare a mettere al centro la ricerca del bisogno e l’erogazione dei servizi.

Secondo il coordinamento dei sindaci, queste figure professionali rappresentano il collegamento diretto tra le scelte amministrative e le esigenze concrete dei cittadini.

“Sono quelli che lavorano nel silenzio, che si prendono cura dei disagi e delle necessità di ciascuno, le mani e le gambe dell’iniziativa politica che noi deliberiamo con atti di indirizzo”, hanno sottolineato gli amministratori.

Nuove assunzioni e servizi sociali in crescita

La stabilizzazione, secondo l’Ambito Sociale, consentirà di rafforzare la continuità dei servizi e offrire maggiore serenità ai lavoratori impegnati sul territorio.

“L’augurio è che la serenità dovuta che deriva dalla loro stabilizzazione dia maggiore continuità al servizio che rendono con professionalità ed abnegazione nei nostri comuni”, hanno dichiarato i sindaci.

Nei prossimi mesi sono previste anche nuove figure professionali, grazie ai bandi finanziati dal Ministero delle Politiche di Coesione Sociale. L’obiettivo è ampliare ulteriormente la squadra impegnata nelle politiche sociali dell’Ambito.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al responsabile dell’Ambito, l’avvocato Eros Polimeni, per aver seguito l’intero iter amministrativo che ha portato alla stabilizzazione e all’assunzione del personale.

“Il bisogno non si ferma e neppure noi abbiamo intenzione di farlo”, conclude la nota del coordinamento dei sindaci, ricordando i numerosi finanziamenti nazionali e regionali ottenuti e l’impegno nel garantire servizi continuativi alle comunità del territorio.