Reggio, 120 mila € per il canile di Mortara, Cantarella: ‘Cannizzaro risponde con i fatti’

Di seguito le parole del presidente della IV Circoscrizione “Reggio Sud” Giuseppe Cantarella in merito al lavoro che l’amministrazione Cannizzaro sta portando avanti sul canile di Mortara di Pellaro.

“Grande soddisfazione per il via libera della Giunta comunale allo stanziamento di 120 mila euro destinati ai lavori di manutenzione e messa a norma del canile di Mortara di Pellaro, struttura che ricade pienamente nel territorio della nostra Circoscrizione.

Si tratta di un intervento concreto e particolarmente atteso, che conferma l’attenzione del sindaco Francesco Cannizzaro e dell’intera Amministrazione comunale verso una realtà che, per troppo tempo, ha dovuto fare i conti con criticità strutturali e problematiche ormai divenute ataviche.

Ancora una volta, l’Amministrazione Cannizzaro dimostra di voler affrontare le difficoltà ereditate dal passato attraverso atti amministrativi, risorse e soluzioni reali. Non semplici annunci, dunque, ma una programmazione concreta che punta a restituire funzionalità, sicurezza e dignità a una struttura importante per la tutela degli animali e per il lavoro quotidiano di operatori e volontari.

L’approvazione di questo finanziamento rappresenta un ulteriore segnale di attenzione nei confronti della IV Circoscrizione e dei suoi quartieri. Il canile di Mortara necessita da tempo di interventi seri e finalmente si avvia un percorso capace di dare risposte tangibili a una questione che non poteva più essere rinviata.

Rivolgo pertanto il mio personale ringraziamento al sindaco Cannizzaro, alla Giunta comunale e agli uffici competenti per avere assunto un impegno preciso nei confronti della struttura e dell’intero territorio. Come Presidenza della IV Circoscrizione seguiremo con attenzione l’evoluzione dell’iter e la successiva realizzazione dei lavori, mantenendo una collaborazione costante con l’Amministrazione.

Questa è la politica che vogliamo portare avanti: una politica capace di ascoltare, programmare e intervenire. Dopo anni di immobilismo, anche sui problemi più complessi e radicati, oggi esiste una chiara volontà amministrativa di cambiare passo e di restituire centralità ai territori attraverso risultati concreti”.