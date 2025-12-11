Senato, Giusy Versace annuncia la mostra dedicata a Gianni Versace: ‘La Calabria glielo doveva’

Giusy Versace è stata la promotrice e organizzatrice dell’annuncio della mostra ‘Gianni Versace. Terra Mater. Magna Grecia Roots Tribute’ che si è tenuta martedì 9 dicembre a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, alla presenza di Valentina Gemignani, Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura, Roberto Marti, Presidente della 7ª Commissione del Senato (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, di Sabina Albano, curatori entrambi della mostra, e che ha ascoltato il videomessaggio di saluti dell’On. Santo Versace.

La mostra, organizzata nell’ambito dell’anniversario degli ottant’anni dalla nascita del celebre stilista Gianni Versace, sarà visitabile al pubblico dal 19 dicembre al 19 aprile 2026 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Un’occasione unica per approfondire il legame di Versace con la Calabria e con il patrimonio artistico e culturale della Magna Grecia, matrice che ha profondamente influenzato il suo immaginario creativo.

Moda, arte e archeologia: il percorso espositivo al MArRC

Patrocinata da Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Calabria Film Commission, la mostra ‘Gianni Versace. Terra Mater. Magna Grecia Roots Tribute’ propone un percorso concepito per mettere in relazione linguaggi apparentemente lontani (moda, arte e archeologia) illustrando come questi possano dialogare tra loro in maniera organica e significativa. L’esposizione è costituita da pezzi provenienti da collezioni private, che comprendono abiti iconici, accessori, complementi d’arredo e materiali d’archivio; elementi che testimoniano la ricchezza e la preziosità dell’insieme e che raccontano la continuità simbolica tra il mondo classico e l’immaginario di Gianni Versace.