Reggio, perde la vita il pedone investito a Catona

È una giornata triste per Reggio Calabria. Dopo la notizia del decesso di un pedone investito a Ravagnese, avvenuto nella mattinata odierna, si registra purtroppo un secondo drammatico aggiornamento.

Non ce l’ha fatta il pedone di 79 anni investito lo scorso 23 febbraio a Catona, nella zona nord della città.

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L’incidente era avvenuto quando un’automobile, condotta da un 80enne, per cause ancora in corso di accertamento, aveva travolto l’uomo che, dopo l’impatto, era stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Le sue condizioni erano apparse sin da subito molto gravi, tanto che i medici avevano deciso di riservare la prognosi.

Nonostante le cure prestate dai sanitari, il quadro clinico è peggiorato fino al decesso avvenuto nelle ultime ore. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale esame autoptico.

La redazione di CityNow esprime le più sentite condoglianze alla famiglia, colpita da un dolore così grande.