A Reggio Calabria Oltre le macerie – Artisti solidali

Si svolgerà all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria il prossimo 12 settembre la manifestazione solidale Oltre le macerie – Artisti solidali, a sostegno della popolazione colpita dal sisma del 24 agosto scorso nelle regioni del Centro Italia.

Sarà una maratona musicale di solidarietà, che vedrà l’esibizione di tantissimi artisti e la raccolta di contributi economici a favore delle vittime del sisma.

Chi promuove l’iniziativa

Promotore dell’iniziativa Fulvio Cama, artista e Presidente dell’associazione culturale Fabulanova, che attraverso un appello lanciato su Facebook, ha messo in moto la macchina organizzativa solidale.

La data scelta non a caso è il 12 settembre, giornata particolare per i reggini, in quanto coincide con i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Consolazione, a evidenziare il profondo legame tra il nobile animo della gente reggina e le popolazioni coinvolte nel sisma.

“È il momento di piangere i morti del terremoto e aiutare i sopravvissuti”, s’è detto da più parti – afferma Fulvio Cama – noi però siamo convinti che la grande tragedia che ha colpito Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e tutte le altre località, possa rappresentare il punto di partenza per un grande dibattito locale e nazionale su come meglio operare per mettere in sicurezza le abitazioni, per poi passare rapidamente alla fase operativa della prevenzione “attiva”: l’effettiva blindatura anti-terremoto di case ed edifici d’uso pubblico; la demolizione di ogni manufatto non recuperabile in questa chiave; l’identificazione di misure chiare e rigorose affinché ogni nuova costruzione sia eretta seguendo stringenti disposizioni antisismiche; la deliberazione in tutti i Comuni delle indispensabili, previste pianificazioni; l’aggiornamento delle pianificazioni non up-to-date; l’allestimento dei centri di raccordo necessari e utilissimi in caso di scossa tellurica; una capillare, effettiva conoscenza da parte dei cittadini di tutte le misure atte a salvare vite umane e a contrarre al minimo i danni materiali in caso di sisma”. conclude il presidente di Fabulanova.

Gli artisti che si esibiscono

Numerosi gli artisti che hanno deciso di rispondere all’appello e che lunedì prossimo si esibiranno a favore delle vittime del terremoto: Diego Pizzimenti, Nd’arrangiamu, Nino Pizzimenti, Taranta Jonia, Alessio Ciccolo, Akusma, Pagliacci Clandestini, Kalanthos, Piccolo Teatro della Scaletta, Gioia Popolare, Fabulanova, Antonio Condello, Adele Laface, Alessandro Santacaterina, Augusto Favaloro Band, Valentina Sofio & James David Abbottduo, Ciccio Nucera & Cumelca.

Sarà inoltre presente la Protezione Civile con uno spazio dedicato e a cui verrà devoluto tutto il ricavato della manifestazione.

Come donare per le vittime del sisma

Chiunque vorrà donare un contributo può farlo tramite l’sms solidale al 45500 oppure con bonifico a:

Banca: Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Roma Via del Corso 232

Iban: IT 44 P 01030 03200 000006366341

Beneficiario: PRES.CONS.MINISTRI DIP.PROT.CIVILE – VIA ULPIANO 11 – 00193 – ROMA RM

Causale: “Emergenza Terremoto Centro Italia”

A tutti gli artisti e a quanti – nelle forme più diverse – non mancheranno di far giungere il loro apporto, il più sentito ringraziamento e un rinnovato invito a fare il massimo per la pubblicizzazione e la buona riuscita dell’iniziativa.