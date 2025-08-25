Reggio, acqua non potabile: ordinanza del sindaco Falcomatà per il centro storico

Ordinanza di divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano nelle zone del Centro Storico di Reggio Calabria servite dai serbatoi Modena, S. Sperato, Trabocchetto, Santa Caterina, Lazzaretto e Condera, a seguito di disfunzione impianto di potabilizzazione del Menta.

Il sindaco Falcomatà -si legge nell’ordinanza- Premesso che:

• è pervenuta in data odierna da parte di SORICAL SPA comunicazione di una disfunzione dell’impianto di potabilizzazione del Menta a servizio della Città di Reggio Calabria, con possibile intorpedimento della risorsa idrica a seguito degli interventi di ripristino effettuati di svuotamento e successivo riempimento delle vasche di carico dell’impianto;

• le zone interessate dalla suddetta problematica sono quelle del centro storico della città, servite dai serbatoi Modena, S. Sperato, Trabocchetto, Santa Caterina, Lazzaretto e Condera;

Considerata l’esigenza di garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico – sanitarie, di interdire provvisoriamente la potabilità dell’acqua nelle zone soopra indicate, a scopo cautelativo;

Considerato che per le argomentate motivazioni, fintanto che perdurerà il suddetto periodo emergenziale non potranno essere garantiti gli standard di conformità ai sensi del D. lgs. 31/2001 e s.m.i. della risorsa idrica erogata;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, ed in via cautelativa, il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili e per il consumo umano, nelle zone del centro storico della città, servite dai serbatoi Modena, S. Sperato, Trabocchetto, Santa Caterina, Lazaretto e Condera.

Il divieto come sopra disposto, avrà durata sino a revoca della presente Ordinanza, a seguito di comunicazione di Sorical Spa del conseguente ripristino delle condizioni di potabilità.

È possibile scaricare l’Ordinanza Sindacale da questo link ufficiale:

Ordinanza Comune di Reggio Calabria – divieto uso acqua