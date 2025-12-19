Reggio, palazzina distrutta dalle fiamme: Archi si mobilita: ‘Non possiamo lasciarli soli’

La solidarietà è già in moto: oltre alla scuola, anche la Parrocchia di Archi Carmine ha attivato un centro di raccolta

Una tragedia ha colpito più famiglie residente nel rione Archi di Reggio Calabria la scorsa notte.

La palazzina, con otto unità abitative, è stata distrutta dalle fiamme. All’indomani della tragedia che ha colpito anche diversi bambini, il quartiere ha rivolto un appello all’intera comunità reggina, attraverso un gesto di solidarietà e vicinanza per aiutare chi ha perso tutto.

L’appello arriva direttamente dalla scuola frequentata dai bambini della famiglia, che hanno subito la perdita della loro casa. La scuola, insieme ai genitori degli altri alunni, ha attivato una rete di supporto per rispondere alle necessità immediate dei malcapitati.

“Non possiamo lasciarli soli. In questo momento di grande sconforto, desideriamo offrire il nostro abbraccio e un aiuto concreto.”

Per rispondere a questa emergenza, è stata organizzata una raccolta beni per soddisfare le necessità più urgenti della famiglia. Di seguito, le principali richieste:

Abbigliamento per Bambini : femminucce di 3, 6, 9 e 11 anni. Sono necessari capi pesanti e scarpe (numeri 37, 33 e 31).

: femminucce di 3, 6, 9 e 11 anni. Sono necessari capi pesanti e scarpe (numeri 37, 33 e 31). Materiale Scolastico : zaini, astucci, quaderni, penne e colori.

: zaini, astucci, quaderni, penne e colori. Beni di Prima Necessità: articoli per l’igiene personale.

La raccolta avverrà presso la Parrocchia Maria Santissima del Carmelo nel rione Archi Carmine, a partire dalle 10:30 di sabato 20 dicembre, fino alle 12:30. In seguito, verranno comunicate ulteriori date e orari per le successive raccolte.

In aggiunta ai beni materiali, è stata attivata anche una raccolta di contributi in contante, gestita dai rappresentanti di classe. Ogni genitore che desidera aiutare potrà consegnare il proprio contributo direttamente al rappresentante di classe, che centralizzerà le donazioni e le consegnerà alla famiglia. Questo permetterà una gestione immediata delle necessità, senza l’utilizzo di un IBAN.

Ogni piccolo gesto, ogni contributo, è fondamentale per aiutare questa famiglia a ricominciare.

La comunità di Archi ha sempre dimostrato grande sensibilità e generosità, e anche questa volta non farà mancare il suo supporto. Un ringraziamento sincero a tutti coloro che, con il loro aiuto, contribuiranno a far sentire meno pesante questo momento difficile.