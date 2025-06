Reggio abbraccia l’Aspromonte: nuove attrazioni e maggiori servizi per il Parco avventure di Forge

Il Parco avventure di Forge, in località Campi di Reggio, continua a crescere e si conferma una delle attrazioni più interessanti del territorio. Il Comune ha investito 200 mila euro per realizzare interventi significativi in termini di sicurezza, illuminazione e valorizzazione ambientale e sportiva.

Questa mattina il sindaco Giuseppe Falcomatà e il consigliere delegato ai Parchi Massimiliano Merenda hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere ormai prossimo al completamento, per verificare l’efficacia degli interventi.

«Siamo riusciti a completare l’offerta di una struttura bellissima – ha dichiarato Merenda – intervenendo in più punti per rendere ancora più suggestiva l’esperienza di visitatori, turisti e famiglie che scelgono di passare momenti lieti immersi nella natura e nelle bellezze dell’Aspromonte».

Migliorata la viabilità d’accesso e la sicurezza

Gli interventi hanno riguardato le strade Petrulli-Donato e Forge, ora dotate di un nuovo manto bituminoso che sostituisce il vecchio tracciato sterrato. È stata inoltre completata la posa della nuova illuminazione pubblica, pronta per essere collegata alla rete principale.

Nuove strutture per sport, relax e famiglie

Tra le principali novità introdotte:

Una nuova area giochi pensata per i bambini più piccoli.

pensata per i bambini più piccoli. Un percorso fitness outdoor , un’ampia zona attrezzata per la ginnastica a corpo libero.

, un’ampia zona attrezzata per la ginnastica a corpo libero. Un vero e proprio Boot Camp, ideale per praticare military fitness , street workout e bodyweight.

, street workout e bodyweight. Una torre panoramica in legno dedicata al birdwatching e all’osservazione naturalistica del paesaggio.

«Un’ulteriore dotazione che di fatto completa l’offerta del parco – ha aggiunto Merenda – rendendolo un punto di riferimento per il tempo libero e il turismo attivo, in un contesto naturale d’eccellenza».

Una visione turistica integrata

«Questo intervento – ha concluso Merenda – testimonia la visione ampia dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà: promuovere uno sviluppo turistico sostenibile che valorizzi non solo la costa e il mare, ma anche la montagna e le aree interne, facilmente raggiungibili in pochi minuti. Il Parco avventure di Forge è un vero luogo del cuore per una città in continua evoluzione».

Con queste azioni, l’Amministrazione comunale continua a investire in infrastrutture e servizi di qualità, per fare di Reggio Calabria una destinazione capace di attrarre residenti e turisti, nel segno della natura, dello sport e della sostenibilità.