Seminario a rischio chiusura, Reggio accende le fiaccole della Speranza: la città si mobilita

Clero e fedeli da tutta l’Arcidiocesi in pellegrinaggio al Seminario Pio XI. Oltre 1500 firme per difendere la storica istituzione

Clero e fedeli in pellegrinaggio alla Madre del Fiat, al Seminario Pio XI, da tutta l’Arcidiocesi. Sarà così per l’intero mese di maggio. Dalla Zona sud della città a quella nord, passando per Reggio centro, da Melito a Catona, da Bova a Bagnara, Scilla, Pellaro, le parrocchie convergono al Pio XI.

Una preghiera per le vocazioni e per il Seminario di Reggio

Si prega per le vocazioni ma anche perché Reggio Calabria non perda il suo Seminario che tanto ha dato negli anni, all’Arcidiocesi e alla Calabria tutta.

Appello al Vescovo: sostegno e collaborazione al Pio XI

Invitiamo tutti a fare propria questa preghiera che il Comitato inoltrerà all’Arcivescovo Morrone, nella Sua qualità di Pastore della Chiesa reggina, al quale vorremmo unirci nella tutela del Pio XI, offrendo al Suo ufficio la nostra piena collaborazione come chiesa militante.

Coesistenza possibile tra i Seminari di Reggio e Catanzaro

L’Istituto teologico a Catanzaro non impedisce la coesistenza di due Seminari: quello di Reggio per le Diocesi di Reggio, Bova, Gerace-Locri, Oppido e Mileto, Nicotera-Tropea; quello di Catanzaro per le restanti diocesi della Calabria centro-settentrionale. Questa soluzione, adottata fin dal 1954, potrebbe essere un’ipotesi e creerebbe le condizioni per un’equa e opportuna dislocazione sul territorio delle risorse esistenti, essendo il Pio XI in grado di gestire autonomamente tutti i corsi.

Reggio Calabria, porta sul Mediterraneo

Da ricordare, inoltre, che la città di Reggio è una porta sul Mediterraneo e tante sono le potenzialità.

1500 adesioni e un documento in preparazione per l’Arcivescovo

Il Comitato ha ottenuto più di 1500 adesioni. Tutte le firme saranno allegate al documento che a breve, sottoporremo all’attenzione dell’Arcivescovo. Chi ha innescato inutili polemiche, chi ha pensato che la nostra azione fosse una crociata contro la persona di don Fortunato Morrone, si sbagliava e l’abbiamo sempre ribadito. Certamente, S. E. rappresenta, per la Sua funzione, il nostro interlocutore. Tra di noi, però, non esistono voci eversive e rifiutiamo strumentalizzazioni. Siamo cittadini, siamo fedeli. Chiediamo di essere ascoltati e soprattutto chiediamo all’Arcivescovo di esprimersi. Il silenzio non aiuta e la città attende risposte.

Fiaccolata il 4 giugno per invocare luce sul Pio XI

È in programma per il 4 giugno, una fiaccolata al Seminario organizzata da questo Comitato che confluirà nella Veglia di preghiera a conclusione del mese di Pellegrinaggio alla Madre del Fiat. Nel chiamare a raccolta la città, invocheremo la Luce sul Pio XI, accendendo le fiaccole della Speranza.

Adriana Musella

Portavoce del Consiglio direttivo