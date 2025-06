A Reggio ‘Cento e più poeti per la pace’: grande partecipazione al corteo per le vie del centro – FOTO

Presentata la raccolta poetica per la pace, previsto il tour in Calabria e il rave poetry a Torre Lupo

I Poeti per la Pace, riuniti nella Chiesa di San Giuseppe al Corso di Reggio Calabria, hanno presentato la raccolta di poesia “Cento e più poeti per la pace” e successivamente hanno dato vita a un corteo della pace che si è diramato dalla chiesa sino a Palazzo San Giorgio.

Grande partecipazione alla presentazione della raccolta poetica

Partecipata manifestazione dei “Poeti per la Pace” sabato 14 giugno, per presentare la raccolta delle poesie proposte nelle prime due edizioni del Concorso nazionale “Poesia per la pace”.

Già dalla prima edizione, il componente della giuria, dr. Alfredo Vadalà, aveva lanciato l’idea di pubblicare i versi dei poeti, mentre la prof. Rosamaria Puzzanghera e l’operatrice sociale Giovanna Malara avevano proposto l’organizzazione di un corteo della pace.

I tempi sono maturati e la giornata di sabato ha dimostrato che i reggini, se chiamati per nobili principi, sono in grado di offrire risposte adeguate.

La chiesa gremita non è riuscita a contenere il numeroso pubblico e i rappresentanti di oltre quaranta associazioni, che hanno risposto all’appello del coordinatore Giovanni Suraci e del poeta Pino Minniti, offrendo la loro adesione all’iniziativa.

Anche i giovani sono stati protagonisti recitando poesie e lanciando un messaggio di speranza. Gli interventi musicali sono stati curati dal gruppo “TELA DI RAGNO”, formato dal prof. Francesco Iriti, il poeta Rocco Criseo, i maestri Bruno Marino e Riccardo Negro, e le voci soliste Carmelina Iaria e Maria Movilla.

Versi in diverse lingue e partecipazione istituzionale

Hanno recitato poesie sulla pace:

in lingua greca, l’architetto Maria Chapaloglou

in lingua italiana, il giovane Edoardo Ischia

gli studenti dell’ITE Piria-Ferraris-Da Empoli: Daniel Fiorenza, Salvatore Violani e Francesco Logoteta, supportati dalla prof. Giovanna Freno

Sono intervenuti:

don Pasqualino Catanese , Vicario dell’Arcivescovo

, Vicario dell’Arcivescovo Francesco Malara , sindaco di Santo Stefano in Aspromonte

, sindaco di Santo Stefano in Aspromonte Giovanni Suraci , coordinatore dei Poeti per la Pace

, coordinatore dei Poeti per la Pace Natale Pace , editore

, editore padre Giuseppe Sinopoli, presidente della giuria del concorso poetico

È stato evidenziato che viviamo in un vortice alimentato da un delirio collettivo e una disconnessione con il mondo reale che calpesta l’umanità.

La cultura organizzata è rimasta spettatrice passiva, complice del deterioramento degli assetti politici e degli equilibri internazionali.

Corteo della pace verso Palazzo San Giorgio

I Poeti per la Pace hanno deciso di non indugiare oltre e di pubblicare un’antologia di poesie a tema pace, da donare alle istituzioni nazionali e internazionali, a partire da Sua Santità Leone XIV e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, richiamandosi all’art. 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra”.

Il corteo, aperto dal Corpo Nazionale Protezione Civile “Le Aquile” odv, dalla LU.MA.KA Basket e dall’A.S.D. Ravagnese Calcio 1960, ha consegnato simbolicamente i versi al Sindaco di Reggio Calabria, rappresentato per l’occasione dall’avv. Antonio Ruvolo.

L’incontro, sulle scalinate di Palazzo San Giorgio, è stato condotto dalla giornalista Ilda Tripodi, che ha presentato:

l’avv. Marina Neri , per un intervento accorato

, per un intervento accorato la poetessa Daniela Scuncia , con versi di Francesco Tassone

, con versi di gli interventi musicali del maestro Franco Donato, del gruppo canoro dell’Istituto musicale Gulli e del gruppo “La tela di ragno”

Il servizio fotografico è stato curato da Orsola Toscano.

I prossimi appuntamenti del movimento poetico

Il corteo dei “Poeti per la Pace” continua il suo viaggio:

sono già programmati nuovi incontri a: