Reggio, finalmente Pinqua. Avviato il cantiere del progetto ‘Regia’

Prendono concretamente corpo gli importanti progetti di riqualificazione Pinqua a Reggio Calabria. Secondo quanto raccolto, è ufficialmente partito il cantiere per la Riqualificazione ecologica e la rigenerazione urbana dell’area ex Ferrovie nei pressi dello Stadio Oreste Granillo a Reggio Calabria, progetto denominato ‘Regia’.

Un progetto ambizioso e innovativo che darà un nuovo volto a una delle zone strategiche della città, trasformandola in un polo moderno e sostenibile. Intensa l’attività in questi mesi dell’assessore comunale Elisa Zoccali, fatta sia di incontri sul territorio per presentare i 3 progetti Pinqua, sia di dinamica attività all’interno di Palazzo San Giorgio per accelerare i processi legati a progetti che hanno subito qualche ritardo negli anni scorsi.

Finanziato nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua), il piano REGIA (Riqualificazione Ecologica e Gestione Integrata dell’Ambiente) rappresenta una svolta per la città e per i residenti della zona sud, con interventi di grande impatto sociale, ambientale ed economico.

Leggi anche

Un progetto di rigenerazione urbana per la città

Il piano prevede la realizzazione di ampie aree verdi, una zona residenziale, una piazza identitaria e uno spazio commerciale, il tutto integrato armoniosamente con il Parco Lineare Sud. L’obiettivo è quello di valorizzare un’area da tempo abbandonata, restituendola alla collettività attraverso una pianificazione moderna e sostenibile.

I dettagli del progetto: cosa verrà realizzato

L’ex area ferroviaria si trasformerà in un importante parco urbano, un vero polmone verde per i cittadini, arricchito da spazi ricreativi e aree dedicate allo sport e al tempo libero.

Accanto al parco verrà realizzata una moderna area residenziale, pensata per garantire un’alta qualità dell’abitare e dotata di servizi e infrastrutture all’avanguardia.

Uno degli elementi chiave del progetto è la grande piazza centrale, destinata a diventare un punto di riferimento per la comunità locale. Questo spazio, oltre a essere un luogo di aggregazione e socializzazione, ospiterà un mercato moderno, dedicato ai prodotti tipici e all’artigianato locale, seguendo il modello delle grandi città europee.

L’intervento si inserisce inoltre in un contesto sportivo di grande rilievo, in un’area che già ospita lo Stadio Granillo e il Palazzetto dello Sport “Scatolone” e che vedrà completati anche i lavori di riqualificazione della piscina comunale e del Palloncino.

Leggi anche

Tempi di realizzazione: chiusura del cantiere prevista per il 31 marzo 2026

Il progetto REGIA rientra nella programmazione del PNRR, con una tempistica rigorosa che prevede il completamento dei lavori entro il 31 marzo 2026.

L’avvio del cantiere segna dunque un passo concreto verso una Reggio Calabria più moderna, sostenibile e vivibile. Un progetto che non solo riqualifica un’area strategica, ma che punta a restituire alla città uno spazio innovativo e a misura di cittadino.

Grazie a un finanziamento di 45 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso i fondi del Pnrr, Reggio Calabria sarà protagonista di tre importanti interventi di riqualificazione urbana, riduzione del disagio abitativo e inclusione sociale.

I fondi, ognuno con un finanziamento di 15 milioni di euro, sono destinati a trasformare e migliorare le condizioni di Arghillà Nord, Modena-Ciccarello e Reggio Sud-Gebbione.

Ad Arghillà, l’intervento mira a trasformare il quartiere da ghetto urbano a modello di rigenerazione, con iniziative di riqualificazione degli spazi e coinvolgimento della comunità.

A Modena-Ciccarello, il progetto punta a rendere il quartiere più accessibile, sicuro e sostenibile, migliorando le infrastrutture e la qualità della vita con un focus su equità sociale e innovazione.

A Reggio Sud-Gebbione, l’intervento riguarda la ristrutturazione dell’ex Deposito di legnami delle Ferrovie, la riqualificazione di Piazza della Pace, il potenziamento degli impianti sportivi e la creazione di un parco fluviale sul Torrente Calopinace.