Reggio Calabria, a Puzzi la 25esima ‘Sagra della Castagna’

La venticinquesima edizione della sagra della castagna richiamerà tantissima gente nella ridente frazione collinare di Puzzi, distante solo qualche manciata di minuti dal centro storico di Reggio Calabria. Come ogni anno, ormai da ben 5 lustri, in omaggio al frutto principe delle nostre montagne, l’Associazione Culturale “L’Agave” organizza la “Sagra della Castagna”, giunta quest’anno alla sua XXV edizione.

La manifestazione si svolgerà a Puzzi sabato 3 novembre con inizio fissato alle ore 18.

“Per noi, ormai, è divenuto un appuntamento fisso –affermano i componenti dell’Associazione culturale L’Agave, organizzatrice della serata- e per questa venticinquesima edizione abbiamo allestito la serata in grande stile. Per questa edizione, come già avvenuto nelle varie manifestazioni precedenti, non abbiamo tralasciato nulla al caso e, di conseguenza, prevediamo una massiccia partecipazione di persone. Attendiamo la presenza di parecchie comitive che affronteranno i vari tornati del manto stradale per arrivare a Puzzi e rendere onore al frutto della montagna. Previste tante varietà di prodotti a base di castagna: dalle semplici caldarroste si passerà alle salsicce alla brace per poi concludere con il gelato alle castagne. Nel corso della serata avranno luogo anche delle premiazioni”.

Appuntamento, quindi, sabato sera a Puzzi per la XXV edizione della Sagra della castagna!

