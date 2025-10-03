Orgoglio calabrese, Raffaello Pio Marino unico ammesso al Collegio dei Cavalieri del Lavoro

Raffaello Pio Marino è stato ammesso al Collegio Universitario di Merito dei Cavalieri del Lavoro, diventando l’unico studente calabrese selezionato per il nostro territorio. La sua candidatura, proposta dalla dirigente scolastica Carmen Lucisano, è stata accolta dalla Federazione dei Cavalieri del Lavoro, che lo ha invitato a partecipare alla selezione nazionale.

La procedura, avviata con 490 candidati, ha condotto a soli 11 finalisti, tra cui lo stesso Raffaello.

Leggi anche

Il Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro

I Cavalieri del Lavoro affermano il valore della formazione d’eccellenza, basata sul merito e sulla valorizzazione dei giovani talenti, quale leva strategica per la crescita sociale ed economica del Paese. Formazione, impegno negli studi e nei percorsi professionali, capacità di raggiungere risultati misurabili, sono i valori che da sempre guidano il Collegio.

Il prestigioso Collegio Universitario di Merito è lo strumento attraverso il quale la Fondazione dei Cavalieri del Lavoro realizza questo obiettivo. Non si limita a garantire ospitalità agli studenti ammessi, ma offre:

programmi didattici aggiuntivi

corsi di lingue

occasioni di confronto con esponenti del mondo istituzionale, culturale e imprenditoriale

possibilità di esperienze all’estero e scambi con università di altri Paesi

Il Collegio accoglie anche dottorandi stranieri e promuove percorsi di studio con una forte apertura internazionale, favorendo la crescita personale e accademica degli studenti.

Il percorso di eccellenza di Raffaello Pio Marino

Parallelamente a questo risultato, Raffaello Pio ha costruito un percorso ricco di esperienze.

Si è diplomato a 16 anni con abbreviazione per merito, riportando una votazione di 100 e lode e ricevendo l’encomio della commissione d’esame.

con abbreviazione per merito, riportando una votazione di e ricevendo l’encomio della commissione d’esame. Già a 13 anni era stato inserito nell’ Albo delle Eccellenze del MIM , avviando partecipazioni a competizioni scientifiche e umanistiche che gli hanno fatto guadagnare riconoscimenti nazionali e internazionali.

era stato inserito nell’ , avviando partecipazioni a competizioni scientifiche e umanistiche che gli hanno fatto guadagnare riconoscimenti nazionali e internazionali. Ha preso parte a uno stage di osservazione al Telescopio Nazionale Galileo alle Canarie.

alle Canarie. È stato selezionato per rappresentare la Calabria a Bruxelles in un progetto per studenti meritevoli, grazie al rendimento scolastico e alle abilità linguistiche.

in un progetto per studenti meritevoli, grazie al rendimento scolastico e alle abilità linguistiche. Ha recentemente pubblicato un contributo sulla figura dell’astronomo Edwin Hubble su una rivista di divulgazione scientifica internazionale.

Il suo profilo, pur così precoce, mostra una combinazione di metodo e interesse per discipline diverse, che gli ha già permesso di distinguersi a livello nazionale e internazionale.