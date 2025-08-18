Reggio accende il maxi schermo sul Lungomare, al via la rassegna cinematografica: il cartellone

È partita domenica 17 agosto la rassegna cinematografica “Uno Schermo sul Mare – Lo specchio dipinto”, che fino al 5 settembre 2025 animerà le serate reggine nella suggestiva cornice dell’Area Waterfront del Lungomare Falcomatà.

Un appuntamento che porta il grande cinema a cielo aperto nel cuore della città, regalando emozioni tra mare, cultura e spettacolo.

Un evento inserito nell’Estate Reggina 2025

L’iniziativa fa parte del cartellone ufficiale dell’Estate Reggina 2025 ed è finanziata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con il contributo della Fondazione Calabria Film Commission.

Un progetto culturale che arricchisce l’offerta estiva della città, coniugando intrattenimento e valorizzazione del territorio.

Un programma ricco: da Barbie a Joker 2, fino a Mimmo Calopresti

Il cartellone è ricco e variegato:

Blockbuster internazionali come Barbie e Joker 2.

come Barbie e Joker 2. Biopic emozionanti come quello dedicato a Bob Marley .

come quello dedicato a . Cinema d’autore e documentari, tra cui l’atteso lavoro del regista calabrese Mimmo Calopresti.

Una selezione studiata per coinvolgere tutte le fasce di pubblico, dai giovani agli appassionati di cinema d’autore.

Ingresso gratuito e spettacoli alle 21:30

Le proiezioni iniziano ogni sera alle 21:30 e sono a ingresso gratuito, offrendo a cittadini e turisti l’occasione di vivere il cinema sotto le stelle nella cornice suggestiva del Lungomare Falcomatà, il chilometro più bello d’Italia.

Reggio Calabria, polo culturale del Mediterraneo

Con “Uno Schermo sul Mare – Lo specchio dipinto”, Reggio Calabria conferma il proprio ruolo di polo culturale e cinematografico del Mediterraneo, valorizzando i suoi spazi urbani attraverso la magia del grande schermo.

Un’iniziativa che unisce intrattenimento e cultura, capace di trasformare il lungomare reggino in un vero e proprio cinema sotto le stelle.

