Reggio, tornano i photored sulle bretelle. Palmenta: ‘Obiettivo la sicurezza dei cittadini’

A partire da lunedì 23 giugno 2025 saranno riattivati i dispositivi di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche negli incroci già individuati dal Comando di Polizia Municipale lungo le “bretelle” del Calopinace. Nello specifico, gli occhi elettronici saranno attivi nei seguenti punti:

via F. Morvillo intersezione via Spanò direzione mare

via F. Morvillo intersezione viale Calabria direzione mare

via G. Falcone intersezione via Sbarre Centrali direzione monte

via G. Falcone intersezione viale Calabria direzione monte

La scelta delle intersezioni è avvenuta sulla base di uno studio preliminare che ha analizzato le violazioni più frequenti, le segnalazioni dei cittadini e i dati statistici sugli incidenti nel territorio comunale. In particolare, secondo i dati forniti dal dirigente del Settore Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria, Salvatore Zucco, nell’arco di 7 anni, fino alla fine del 2024, nella zona si sono registrati oltre 120 incidenti stradali, con un grave bilancio di 9 morti e 84 feriti.

I dispositivi erano stati attivati nell’estate del 2024 ma l’Amministrazione comunale nel settembre scorso aveva poi deciso in autotutela di sospenderne l’attività alla luce di un’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione che aveva espresso un orientamento giurisprudenziale sul tema. Anche nel breve periodo di attività i photored hanno comunque prodotto un risultato notevole in termini di deterrenza dimezzando le infrazioni e contribuendo a ridurre il numero di incidenti sulle strade del Calopinace. A marzo di quest’anno la Giunta comunale ha emanato un provvedimento autorizzativo per una fase di sperimentazione di 12 mesi.

I dispositivi adottati, denominati P@RVC 2.0 e forniti dalla società Project Automation S.p.A., garantiranno un controllo elettronico documentato. Il Comando di Polizia Municipale effettuerà un monitoraggio costante per valutare l’efficacia del sistema. Il Comune, pur non essendo obbligatoria, ha installato la cartellonistica stradale che segnala preventivamente la presenza degli impianti di rilevamento in modo tale da rendere riconoscibile la postazione di controllo.

L’assessora comunale Giuggi Palmenta, che, tra le altre, detiene anche la delega alla Polizia locale, ha dichiarato: