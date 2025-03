Campo di Archi, Ripepi: ‘Abbandonato da anni, come tutto il quartiere’

“Non c’è angolo della nostra città che non porti il segno indelebile dello stato di abbandono in cui questa Amministrazione ci ha costretto a vivere ” , afferma il Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, Massimo Ripepi , che denuncia il degrado del campo sportivo di Archi e delle periferie di Reggio Calabria .

Nel corso di un sopralluogo nel quartiere di Archi, sollecitato dai residenti, Ripepi ha constatato l’abbandono dell’impianto sportivo e l’ennesimo cantiere incompiuto, frutto – a suo dire – di una politica di promesse non mantenute da parte dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

Il consigliere comunale ha ricordato come, qualche mese fa, sembrava finalmente arrivato il momento della ristrutturazione del campo sportivo.

“La ditta appaltatrice aveva iniziato a portare il materiale per i lavori, ma dopo un primo avvio, gli operai sono scomparsi per oltre due mesi, lasciando tutto in stato di abbandono. Il materiale rimasto sul posto è ora esposto a furti e danneggiamenti”, ha dichiarato Ripepi.