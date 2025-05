Comune di Reggio, 400mila euro per il ripristino delle fontane storiche

Il Comune di Reggio Calabria ha disposto una serie di interventi urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità delle fontane comunali, anche artistiche, situate sul territorio cittadino.

La Giunta, presieduta dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha approvato in una recente seduta il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dando l’ok alla devoluzione di mutui già contratti con la Cassa depositi e prestiti, in relazione a un intervento dell’importo complessivo di 400mila euro.

Dettagli del finanziamento e motivazioni

Individuate 15 posizioni di mutuo per cui il costo dell’investimento originario è risultato inferiore all’importo del prestito concesso, il settore Manutenzione ha proposto l’intervento ritenuto necessario a seguito di vari sopralluoghi effettuati dal personale tecnico comunale finalizzati alla valutazione dello stato manutentivo delle fontane comunali.

Si fa riferimento, tra le altre cose, al rifacimento impiantistico e alla pulizia delle fontane, oltre al ripristino di parti ammalorate e alla sostituzione dell’arredo urbano o di parti di arredo nei pressi delle stesse.

Le fontane coinvolte nel progetto

Tra le fontane oggetto di intervento rientrano quella di piazza Carmine, la fontana monumentale del Lungomare Italo Falcomatà, la fontana “Fata Morgana” in via Ravagnese all’ingresso Nord dell’Aeroporto dello Stretto, la fontana “Waterfront” scalinata Porto, quella situata in piazza Orange, quella di piazza Mino Reitano, la fontana “Borbonica” di Gallina, nonché altre fontanelle ad uso potabile e piccole fontane artistiche situate in centro città ma non solo.

Le dichiarazioni del consigliere Barreca

A dare impulso all’iter il consigliere comunale con delega alla Manutenzione idrica e fognaria, stradale e cimiteri, Franco Barreca, che ha dichiarato: «Il provvedimento della Giunta comunale dà seguito a un percorso amministrativo programmato nel tempo che a breve approderà alla fase della gara d’appalto.

Per questo vanno ringraziati il dirigente Francesco Minutolo e il funzionario responsabile Domenico Alessandro Macrì. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, come voluto dal sindaco Falcomatà, è restituire alla collettività fontane cittadine che hanno una forte caratterizzazione identitaria per la comunità oltre, in alcuni casi, a un indiscutibile valore artistico».