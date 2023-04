Al via i Lavori di riqualificazione del campo di Archi con fondi PNRR

Inserito nel piano triennale delle opere pubbliche e finanziato con i fondi del PNRR con una spesa che si aggira intorno ai 500.000 dopo un passaggio nella giunta comunale e la relativa determina di aggiudicazione lavori con l’individuazione della ditta incaricata possiamo chiarire come finalmente ad Archi non solo ci sono le risorse in bilancio ma inizieranno i lavori per il campo di calcio : queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina – Consigliere Comunale a Palazzo San Giorgio.

L’amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà da tempo aveva pensato misure specifiche per il territorio di Archi con investimenti mai fatti prima che oggi dobbiamo portare ad incasso afferma Castorina e che potranno sviluppare al massimo l’intera zona nord di Reggio in termini di collegamenti ed attrattive.

Per questo motivo prosegue il Consigliere Comunale ho depositato da tempo un’ interrogazione sulle importanti risorse destinate per l’ex Fiera di Pentimele ed il cui inizio lavori va sollecitato con solerzia. Nelle sedi istituzionali preposte prosegue Castorina ho chiesto di accellerare gli interventi in ordine alla manutenzione stradale ed alle criticità ambientali legate ai rifiuti che nella zona Nord di Reggio Calabria vivono ancora una situazione drammatica che va risolta.

Riteniamo sia fondamentale conclude Castorina mantenere alta la necessità di garantire i servizi essenziali e proseguiremo il nostro imepgno in difesa di un territorio che va valorizzato al massimo.