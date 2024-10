Congresso di Forza Italia a Reggio: ‘ritorno a casa’ per il consigliere Cirillo

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazioni del consigliere regionale Salvatore Cirillo, Segretario-Questore del Consiglio regionale.

Nel corso dei lavori congressuali di Forza Italia, svolti presso l’Auditorium “Gianni Versace” di Reggio Calabria, seppur da giorni era nell’aria, il Consigliere regionale Salvatore Cirillo, Segretario-Questore del Consiglio regionale e componente l’Ufficio di Presidenza, ha aderito ufficialmente al partito fondato da Silvio Berlusconi.

A darne l’annuncio, in una sala gremita di simpatizzanti, è stato il coordinatore regionale on. Francesco Cannizzaro, il quale ha voluto sottolineare:

Dopo l’annuncio, il Ministro Antonio Tajani e il Presidente Occhiuto, accogliendo il più giovane dei Consiglieri regionali sino ad ora eletti nella massima assise regionale, hanno simbolicamente consegnato il badge, quale segno distintivo di accoglienza tra le fila di Forza Italia.

“Ringrazio il Presidente di “Coraggio Italia” Luigi Brugnaro e quanti hanno percorso insieme a me questo tratto di Legislatura regionale nel quale, anche grazie alla costante collaborazione con l’amico di sempre on. Francesco Cannizzaro, con l’on. Gianni Arruzzolo, con la vice Presidente Giusy Princi con il capogruppo in Consiglio regionale on. Michele Comito e con il Presidente Occhiuto è stato possibile concretizzare importanti obiettivi per valorizzare nel miglior modo possibile questo nostro territorio con risposte concrete. Un ringraziamento lo rivolgo anche ai numerosi amici che hanno scelto di lavorare insieme a me ad un progetto politico che ambisce di generare un cambio di passo rispetto al passato nel quale gli amministratori locali, il mondo delle associazioni di Volontariato e i Cittadini, possano tornare a vedere nella politica un riferimento al quale rivolgersi con fiducia e non un avversario da combattere”.