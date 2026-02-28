La Divina Commedia Opera Musical arriva al Teatro Cilea di Reggio

Inizia martedì l’allestimento nello storico Teatro Cilea di Reggio Calabria per l’unica tappa in Calabria e Sicilia del colossal La Divina Commedia Opera Musical, in scena dal 5 al 7 marzo con due repliche al giorno: alle ore 10:00 per le scuole e alle ore 21:00 per tutti.

Prodotta dalla Mic Musical International Company, l’evento è organizzato dalla Rps di Ruggero Pegna nell’ambito del suo progetto Opere d’Arte, lo speciale format con cui propone colossal musicali legati ad opere letterarie e personaggi dell’arte, con il patrocinio e il contributo della Regione Calabria, brand Calabria Straordinaria.

Il successo di pubblico e la quarantesima stagione di Ruggero Pegna

Con quest’opera spettacolare inizia la 40° stagione di eventi del promoter calabrese, che prevede altre opere prestigiose come Notre Dame De Paris dal 7 al 9 maggio al Palacalafiore, la produzione dell’opera teatrale Fortunata di Dio sulla vita della mistica Natuzza Evolo il 23 e 24 maggio al Teatro Rendano di Cosenza, e i numerosi appuntamenti di Fatti di Musica.

Già confermati i concerti di Sergio Cammariere l’8 marzo al Teatro Cilea nella rassegna L’eleganza dell’arte di Pubblidema, il concerto di Serena Brancale il 6 giugno nel nuovo PalaLamezia di Lamezia Terme, e l’8 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella, oltre al live di Delia il 9 agosto a Cirella di Diamante, tutti con prevendite in corso sul circuito Ticketone.

Per l’imminente La Divina Commedia Opera Musical al Teatro Cilea sono in vendita gli ultimi biglietti dei tre spettacoli serali, mentre sono sold out da settimane le tre repliche del mattino, con circa tremila studenti che arriveranno anche dalla Sicilia.

La febbre dantesca, grazie all’appeal di questo spettacolo eccezionale e imperdibile, ha contagiato tutti, stabilendo un nuovo record per il teatro reggino con circa 5000 spettatori.

“Si parte con uno splendido ed emozionante successo – afferma Pegna – Mi dispiace per le scuole rimaste fuori, che però avranno la possibilità di prenotare per Notre Dame De Paris, l’altro colossal imperdibile in scena al Palacalafiore, struttura che potrà soddisfare le numerose richieste in arrivo. Sarà una stagione ricca di perle, eventi rari e preziosi, di alto livello artistico e scenotecnico!”

Un allestimento immersivo tra tecnologia e cast d’eccellenza

Lo straordinario spettacolo originale sulla Divina Commedia arriva al Cilea con un eccezionale allestimento capace di immergere ogni spettatore nell’incredibile viaggio dantesco, in un crescendo travolgente di suggestioni.

Un’opera sensazionale, frutto dell’idea di Marco Frisina che ha composto le musiche, sui cui la visione creativa del regista Andrea Ortis ha tessuto una sequenza maestosa di scene e quadri. Una trasposizione teatrale inimmaginabile grazie alla sapiente sceneggiatura e alla sintesi letteraria dello stesso Ortis insieme a Gianmario Pagano.

Grandiosa è la scenotecnica firmata da Lara Carissimi e Gabriele Moreschi, con le proiezioni immersive 3D di Virginio Levrio, le coreografie acrobatiche di Massimiliano Volpini, i disegni luce di Valerio Tiberi e i suoni di Francesco Iannotta. Oltre alla voce narrante di Giancarlo Giannini, il prestigioso cast include:

Antonello Angiolillo (Dante)

(Dante) Andrea Ortis (Virgilio)

(Virgilio) Beatrice Somma (Beatrice)

(Beatrice) Leonardo Di Minno (Catone, Ulisse e Guido Guinizzelli)

(Catone, Ulisse e Guido Guinizzelli) Gipeto (Caronte, Ugolino, Cesare e San Bernardo)

(Caronte, Ugolino, Cesare e San Bernardo) Federica De Riggi (Pia del Tolomei e La donna)

(Pia del Tolomei e La donna) Arianna Talé (Matelda e Francesca)

(Matelda e Francesca) Antonio Sorrentino (Pier delle Vigne)

Per informazioni è possibile contattare il numero 0968441888 o scrivere alla mail info@ruggeropegna.it.