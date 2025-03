Reggio, la protesta dei residenti di Santa Caterina: ‘Non siamo più disposti a subire’

Il 27 febbraio 2025, dopo un approfondito dibattito e una nuova verifica delle condizioni generali del quartiere, l’assemblea dell’Associazione “Noi per Santa Caterina” ha ritenuto opportuno diffondere il seguente comunicato stampa.

L’Associazione denuncia il perpetuarsi di una strategia amministrativa fondata su interlocuzioni vuote, rimandi continui e immobilismo, che sta sfinendo i cittadini costretti a lottare per ottenere anche il minimo indispensabile.

Uno dei nodi centrali della protesta riguarda la riqualificazione della Villetta “Enza e Iliano Sant’Ambrogio”.

“Il 30 dicembre 2024 , nel corso di un incontro a Palazzo San Giorgio , il Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà garantiva come data certa il 15 gennaio 2025 per l’inizio dei lavori di riqualificazione della villetta.

L’Associazione denuncia l’assenza di azioni concrete e l’inerzia dell’Amministrazione nel risolvere anche i più piccoli problemi del quartiere.

La strategia messa in atto dall’attuale Amministrazione Comunale sembra fondata su incontri improduttivi e promesse senza seguito.

“L’Associazione “Noi per S. Caterina” non ha alcuna intenzione di demordere e continuerà a farsi carico delle pressanti necessità della gente , opponendosi con coraggio e con ogni possibile iniziativa democratica all’immobilismo e alla scarsa credibilità di chi governa la città”.

“Sappiamo che ci sono progetti grandiosi e onerosi in corso per Reggio Calabria, ma non è accettabile che questi vengano portati avanti mentre le basilari condizioni di vivibilità di quartieri come Santa Caterina vengono ignorate”.