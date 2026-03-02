Reggio, ricevuta a Palazzo Alvaro la campionessa della nazionale Sara Gama

«La nostra città vive ore di grande entusiasmo in vista della sfida che vedrà la Nazionale di calcio femminile dell’Italia affrontare la Svezia, allo stadio “Oreste Granillo”, in una gara molto importante per la qualificazione ai prossimi campionati mondiali». Così il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, presenta l’incontro che si disputerà, domani 3 marzo, a Reggio Calabria.

Intanto, questa mattina, il capo di gabinetto del sindaco facente funzioni, Antonino Castorina, ha ricevuto, a Palazzo Alvaro, Sara Gama, campionessa nelle più importanti società di calcio a 11 d’Italia e d’Europa ed oggi capo delegazione della Nazionale azzurra.

«Sara Gama è simbolo di professionalità, impegno e valori sportivi. È stato un momento significativo, non solo sotto il profilo istituzionale, ma anche umano. Questa è un’occasione per ribadire quanto lo sport e, in particolare, il calcio femminile rappresentino uno straordinario strumento di crescita culturale, sociale e civile».

E’ stato il commento di Versace che, a margine dell’incontro, ha aggiunto: «Ospitare una competizione internazionale di tale livello è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità. Il nostro stadio si conferma una struttura capace di sostenere eventi di respiro internazionale, grazie a standard organizzativi e logistici che garantiscono sicurezza, accoglienza e qualità dello spettacolo sportivo».

«Rivolgo un caloroso benvenuto alle atlete, allo staff e ai tifosi», ha proseguito il sindaco facente funzioni sottolineando come «la nostra città saprà accoglierli con il calore e la passione che da sempre la contraddistinguono». «Alle Azzurre – ha concluso Carmelo Versace – va il nostro incoraggiamento più sincero per una serata di grande sport».