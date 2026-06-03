Convocato il Consiglio regionale: in Aula rendiconto, consorzi, sicurezza stradale e nomine
Ecco di cosa si discuterà nella prossima riunione a Palazzo Campanella
03 Giugno 2026 - 14:38 | Comunicato stampa
Dal rendiconto finanziario del Consiglio regionale alle modifiche sulla disciplina dei consorzi di bonifica, fino alla sicurezza stradale e alle nomine di competenza dell’Assemblea. Sono questi alcuni dei temi al centro della seduta del Consiglio regionale della Calabria, convocata dal Presidente dell’Assemblea legislativa, Salvatore Cirillo, per lunedì 8 giugno 2026 alle ore 11.30, a Palazzo Campanella.
Rendiconto 2025 e documenti di bilancio
Nel corso dei lavori l’Aula sarà chiamata a esaminare la proposta di provvedimento amministrativo n. 64/13^, di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, relativa all’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2025, della relazione sulla gestione 2025 e del Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi, con relatore la consigliera Luciana De Francesco.
All’ordine del giorno anche la mozione n. 14/13^, a firma dei consiglieri Barbuto, Scutellà e Bruno, recante iniziative per la sorveglianza sanitaria gratuita della popolazione residente nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Crotone-Cassano-Cerchiara.
Tra i provvedimenti iscritti figurano inoltre la proposta di legge n. 20/13^, di iniziativa della Giunta regionale, recante modifiche alla legge regionale n. 39 del 2023 sull’ordinamento dei Consorzi di bonifica e sulla tutela e bonifica del territorio rurale, con relatore la consigliera Santoianni, e la proposta di legge n. 34/13^, di iniziativa della stessa Santoianni, contenente modifiche e integrazioni alla normativa regionale sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati.
L’Assemblea discuterà anche la proposta di legge n. 51/13^, di iniziativa del consigliere Ferrari, recante norme per la promozione della sicurezza e dell’educazione stradale e per la disciplina del sistema regionale di monitoraggio dei dati sull’incidentalità stradale.
Nomine in Consiglio
Completa l’ordine del giorno il punto relativo alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, ai sensi della legge regionale n. 39 del 1995.
Per ulteriori approfondimenti sull’ordine del giorno, CLICCA QUI.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie