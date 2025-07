Museo del Mare, sopralluogo di Falcomatà e Romeo: ‘Nuovo straordinario polo culturale sullo Stretto’

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore delegato alla realizzazione dell’opera, Carmelo Romeo, insieme ai responsabili di Cobar Spa e al supporto tecnico dell’architetto Giuseppe Melchini, sono stati presenti al sopralluogo al cantiere del Centro delle culture del Mediterraneo, noto anche come Museo del mare.

Il sindaco Falcomatà ha sottolineato:

«Vedere concretizzarsi i vari step del cantiere, nel rispetto del cronoprogramma, è motivo di grande soddisfazione. Parliamo di un’opera strategica, destinata a trasformare radicalmente il volto della nostra città, segnando il passaggio da una città con vocazione turistica a una città turistica a tutti gli effetti. Il Museo del Mare sarà un nuovo straordinario polo culturale e museale affacciato sullo Stretto, in uno dei luoghi più belli d’Europa e del Mediterraneo. Un’opera pensata per celebrare la storia e il futuro di Reggio Calabria».

Durante il sopralluogo, l’assessore Romeo ha evidenziato che i lavori procedono speditamente per il Lotto Zero e ha dichiarato:

«Nel corso dell’odierno sopralluogo insieme al sindaco Falcomatà, con la direzione lavori, il rup e i nostri tecnici, abbiamo potuto constatare che le lavorazioni dell’opera procedono speditamente per il Lotto Zero. È cominciata la demolizione della prima parte del muraglione del porto, un’operazione che servirà anche a verificare la consistenza del materiale di cui è composto. Materiale che, in gran parte, sarà riutilizzato nella costruzione del museo, in particolare per la realizzazione delle strutture di protezione».