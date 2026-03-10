Reggio: 3 appuntamenti al Teatro Cilea tra opera, musica sacra e tradizione

La XXI Stagione Concertistica dell’OTC propone al pubblico tre appuntamenti musicali nel foyer del Teatro Francesco Cilea, con concerti in programma alle ore 18.30. Un percorso musicale che attraversa l’opera italiana, la musica sacra e le sonorità della tradizione popolare.

Il primo appuntamento, in programma il 13 marzo, è intitolato Invito all’Opera. Protagonisti della serata saranno il soprano Marina Zyatkova, il flautista Alessandro Carere e il violinista Pasquale Faucitano, accompagnati dall’Orchestra del Teatro Cilea diretta da Christian Deliso. Il programma proporrà celebri pagine del repertorio operistico e virtuosistico, con musiche di Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, François Borne, Georges Bizet e Jean-Delphin Alard.

Il 3 aprile sarà invece la volta del Concerto di Pasqua, con il soprano Eleonora Pisano e il mezzosoprano Gabriella Grassi, insieme al violinista Pasquale Faucitano. A dirigere l’Orchestra del Teatro Cilea sarà Giuseppe Lanzetta. Il programma comprende due capolavori della musica sacra: il Concerto per violino in La minore BWV 1041 di Johann Sebastian Bach e lo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi.

Gli appuntamenti al Teatro Cilea si concluderanno il 18 maggio con Radici, un progetto musicale dedicato alle tradizioni popolari italiane. Sul palco la cantante Luisa Cottifogli, affiancata da Gabriele Bombardini alle chitarre e live electronics e da Vincenzo De Ritis alla fisarmonica. Il concerto proporrà un viaggio tra musiche tradizionali e dialettali italiane, rilette in chiave contemporanea.

Biglietti, prevendita e prossimi eventi in arrivo

La Stagione Concertistica prevede anche 4 appuntamenti di concerti con programmi variegati e grandi solisti e direttori ospiti: nelle prossime settimane verranno annunciati gli eventi, i luoghi e le date.

I concerti su indicati avranno luogo nel foyer del Teatro con ingresso a 12 euro (intero) e 10 euro (ridotto). La prevendita è già disponibile presso La Bottega della Musica, mentre la biglietteria sarà aperta anche al Teatro Francesco Cilea nei giorni degli spettacoli.