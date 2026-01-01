City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

A Reggio il tradizionale tuffo di Capodanno con gli auguri del sindaco Falcomatà – FOTO

Sul Lungomare Italo Falcomatà l'evento giunto alla sua 53° edizione

01 Gennaio 2026 - 17:15 | Comunicato Stampa

tuffo di capodanno

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha augurato buon anno alla città in occasione del consueto tuffo di Capodanno sul Lungomare Italo Falcomatà.

tuffo di capodanno

“Il tuffo di Capodanno è ormai una tradizione consolidata e fortemente identitaria per Reggio Calabria. Un appuntamento, dedicato alla memoria di Mimì Fortugno, che i reggini attendono per inaugurare al meglio il nuovo anno”.

tuffo di capodanno

“È bello notare come la partecipazione cresca costantemente: anche chi inizialmente era scettico, nelle passate edizioni, oggi è qui con noi. È la dimostrazione che le tradizioni positive sanno contaminare la comunità”. 

tuffo di capodanno

All’evento, che è giunto quest’anno alla sua 53° edizione, hanno preso parte anche l’Assessore alla Programmazione Carmelo Romeo ed il Consigliere delegato Giovanni Latella.

tuffo di capodanno

“Il mio auspicio per il 2026 – ha affermato il sindaco – è che la determinazione nel perseguire i propri obiettivi personali e lavorativi si rifletta anche nell’impegno per la collettività. I cittadini non devono essere spettatori, ma protagonisti del cambiamento, poiché la resilienza e la voglia di lottare sono nel DNA della nostra storia”.

tuffo di capodanno

Leggi anche

“Oltre all’augurio di salute e serenità – ha concluso Falcomatà – spero che non venga mai meno l’impegno comune: la città cresce e migliora solo se ognuno di noi fa la propria parte. Ed è questo l’augurio più bello che la città può fare a se stessa”.

CapodannoGiuseppe FalcomatàReggio Calabria Attualità