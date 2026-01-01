Villa San Giovanni, tutti a mare per il Tuffo di Capodanno aspettando la 62^ Traversata – FOTO

Si rinnova anche per il 2026 la tradizionale ricorrenza che inaugura la lunga fase d’avvicinamento alla Traversata dello Stretto.

Nella mattinata dell’1 gennaio il Centro Nuoto Villa ha dato appuntamento al lungomare Cenide per la 14esima edizione del Tuffo di Capodanno. Iniziativa patrocinata dal Comune di Villa San Giovanni e organizzata insieme alla Lega Navale Italiana sezione Villa, l’Avis e la piscina Il Corallo.

I numerosi partecipanti si sono ritrovati intorno alle ore 11:00 sul lungomare a Cannitello per poi raggiungere la spiaggia e approcciare il mare alle 11:30. Tuffo nello Stretto nella gioia e nell’intraprendenza generale e un bel clima di convivialità che ha, successivamente, lasciato spazio al brindisi d’auguri con spumante, te caldo e crespelle offerte dal bar Boccaccio.

Appuntamento ormai immancabile nel calendario della Traversata dello Stretto, si è salutato l’arrivo del nuovo anno sempre all’insegna del mare.

Il 2026 segna l’anno della 62esima edizione in cui la grande classica del nuoto di fondo si svolgerà il prossimo 2 agosto.