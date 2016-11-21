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A Reggio Calabria via all’assegnazione di 160 beni confiscati

Centosessanta immobili confiscati alla 'ndrangheta, per 19 milioni di valore, in assegnazione a Reggio Calabria nella prima Conferenza di servizi telematica

21 Novembre 2016 - 17:56 | di Pasquale Romano

Panorama di Reggio Calabria con il palazzo Cedir, sede dell'assemblea pubblica di Reggio non tace

Centosessanta immobili confiscati alla ‘ndrangheta a Reggio Calabria, per un valore di 19 milioni, saranno destinati a soggetti istituzionali che avanzeranno manifestazione d’interesse nel corso della prima Conferenza di servizi in forma simultanea a mezzo piattaforma telematica in programma domani nella sede dell’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati a Reggio. Alla Conferenza, realizzata nell’ambito del progetto “OPENRe.GIO”, parteciperanno il direttore Umberto Postiglione, il Prefetto di Reggio Michele di Bari, i rappresentanti degli Enti territoriali e della Direzione regionale dell’Agenzia del Demanio.

Le Amministrazioni interessate hanno avuto accesso alla sezione “Conferenza di Servizi” dove sono state messe a disposizione le informazioni e la documentazione riguardanti ogni singolo immobile. Acquisite le manifestazioni d’interesse, l’Agenzia sottoporrà le proposte al proprio Consiglio direttivo che, fatte verifiche e valutazioni, delibererà al più presto la destinazione.

fonte: ansa

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