Reggio Calabria vicina ad Alì ‘Rosario’

Da diversi anni caratteristico personaggio di Reggio Calabria, Alì era presenza fissa nelle serate reggine. Con le sue rose sempre a portata di mano, invitava i giovani ad un gesto romantico. Da qualche tempo, purtroppo, le sue condizioni di salute non sono ottimali. Nei mesi estivi è partita quindi una raccolta fondi, presso i lidi estivi, per permettere ad Alì di tornare a casa dalla sua famiglia.

Il post di ringraziamento

Giacinto Laurentis,attraverso il seguente post pubblicato su Facebook, ha chiarito come i soldi raccolti nelle ultime settimane siano stati consegnati a ‘Rosario’, che ci tiene a ringraziare tutti per il bel gesto.

Alì, forse meglio conosciuto da tanti come ROSARIO, è un personaggio simpatico di Reggio Calabria che ha contribuito in alcuni casi a rendere romantiche le nostre serate non preoccupandosi in molte occasioni di regalare le sue rose senza nulla pretendere…per una brutta malattia che lo ha colpito Alì non riesce più a vendere le sue rose e quindi non riesce a sostenere la sua famiglia in Bangladesh. Ora è ospite presso una struttura che si occupa di lui, coccolato da persone speciali che stanno facendo tutto il possibile. Qualcuno ha raccolto dei soldi per Alì, denaro che gli servirà per le prime necessità. Per questo Alì ringrazia tutti, i titolari dei locali che hanno esposto i salvadanai e in particolare la mitica TITTY del Play della via Marina bassa che si è impegnata in modo esemplare…c’è ancora tanto da fare per Alì ma intanto lui con la sua semplicità RINGRAZIA TUTTI

Nuovi punti di raccolta

Subito una pioggia di commenti sui social network, in tanti vogliono ancora contribuire per aiutare Alì a tornare a casa. Nuovi punti di raccolta saranno istituiti nei prossimi giorni, Reggio Calabria si conferma nuovamente sensibile e solidale.