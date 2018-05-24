Reggio, continua la stesura del documento per l’Agenda Urbana
Nuovo incontro all'Europe Direct con il partenariato socio economico per il documento strategico dell'Agenda Urbana, poi la trasmissione alla Regione
24 Maggio 2018 - 14:03 | di Eva Curatola
Si è tenuto nei giorni scorsi presso la Sala Conferenze Altiero Spinelli dello Europe Direct del Comune di Reggio Calabria, l’incontro programmato dall’Amministrazione comunale, Assessorato alle Politiche comunitarie, con i rappresentanti del partenariato socio economico.
La riunione, che segue di poche settimane il precedente incontro svoltosi a Palazzo Alvaro, alla presenza del Sindaco Falcomatà, si inserisce nel percorso di condivisione propedeutico alla elaborazione del documento strategico urbano che andrà a confluire nella strategia per l’Agenda Urbana regionale.
All’incontro erano presenti l’Assessore alle Risorse Ue e Smart City Giuseppe Marino, il funzionario del Settore Tommaso Cotronei, i delegati delle sigle sindacali ed i rappresentanti del Terzo Settore, degli Enti territoriali e delle Associazioni di categoria che si trovano impegnati in questo percorso.
L’incontro, che si è caratterizzato per una fattiva e costruttiva partecipazione, è stato utile per l’Amministrazione comunale per recepire i suggerimenti e le indicazioni provenienti dai rappresentanti del partenariato socio economico.
Nei prossimi giorni il documento strategico per l’Agenda Urbana sarà oggetto di studio da parte de consiglieri e della Giunta comunale, prima di essere ufficialmente trasmesso alla Regione.
Fonte: Ufficio Stampa Città di Reggio Calabria
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