Reggio, disservizi idrici nella zona di Modena
Chiuso il serbatoio di Modena per riparare una perdita in via San Giuseppe: l'erogazione dovrebbe tornare regolare nel pomeriggio
19 Novembre 2018 - 14:22 | di Pasquale Romano
A seguito dei lavori necessari alla riparazione di una copiosa perdita in via San Giuseppe si è resa necessaria la chiusura del serbatoio di Modena con conseguenti disservizi.
Il ripristino dell’erogazione idrica ordinaria nelle aree limitrofe è prevista nel pomeriggio al termine dei lavori.
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