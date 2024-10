Reggio, Falcomatà: ‘Al lavoro per migliorare ZTL’

La rampa bianca non è per pattinare e quei funghi sullo sfondo non servono a intercettare forme intelligenti di vita.

E’ il punto di raccordo, uno snodo per i vari mezzi di trasporto pubblico che condurranno al centro per chi approda in città, o per chi parcheggia sotto le pensiline a energia solare.

La realizzazione del progetto del prolungamento del lungomare nord prendere sempre più forma.