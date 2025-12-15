Reggio, furto di rame in un impianto Sorical: diversi quartieri senz’acqua – VIDEO

Un furto di rame verificatosi nella notte ai danni dell’impianto di Gallico Marina ha causato gravi disservizi nell’erogazione idrica in alcune aree di Reggio Calabria. La Sorical, società che gestisce il servizio idrico, ha comunicato che i serbatoi di Ecolandia, Santa Caterina e Archi risultano al momento non alimentati a causa dell’incidente.

Il personale tecnico della Sorical è già attivo e, in attesa dei rilievi della scientifica, è pronto ad intervenire per il ripristino del servizio. Le squadre, mobilitate in maniera tempestiva, stanno lavorando per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile, ma non è ancora possibile stimare l’entità dei danni causati dall’episodio, che è stato qualificato come un atto doloso.

Sorical si scusa per il disagio arrecato ai cittadini e comunica che seguiranno aggiornamenti ufficiali non appena la situazione sarà risolta. Nel frattempo, i residenti delle zone colpite sono invitati a monitorare eventuali nuove comunicazioni ufficiali.