Elezioni, Reggio Futura sostiene la candidatura di Cannizzaro: ‘E’ vincente e dimostra la forza del cdx’

Reggio Futura accoglie con grande entusiasmo la candidatura di Francesco Cannizzaro a Sindaco di Reggio Calabria, un passo che ha subito trovato il favore dei principali esponenti della coalizione di centrodestra. Un impegno responsabile e atteso da tempo, che rappresenta la risposta a un periodo di stallo politico e amministrativo che ha segnato negativamente il cammino della città.

Leggi anche

L’associazione, guidata dal presidente Italo Palmara, evidenzia come la scelta di Cannizzaro, sostenuta da un ampio consenso, ponga le basi per un progetto politico forte e condiviso. Un progetto che ha come obiettivo il risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria, per riportarla ai fasti di un passato recente e risollevare la città da un periodo di degrado e isolamento che l’ha relegata nelle ultime posizioni delle classifiche socio-economiche.

Leggi anche

“Reggio Futura“, storicamente impegnata nel tessuto sociale e politico della città, ha deciso di schierarsi a fianco dell’onorevole Cannizzaro, riconoscendo in lui una figura capace di rappresentare un cambiamento concreto. “Reggio Futura” ribadisce che la candidatura di Cannizzaro è vincente e dimostra la forza elettorale del centrodestra, che si è manifestata con chiarezza nelle recenti elezioni regionali. La scelta, secondo l’associazione, è un segnale di rinascita per una città che necessita di una leadership in grado di affrontare le sfide del futuro con visione e determinazione.

Nel comunicato, “Reggio Futura” annuncia che contribuirà attivamente al progetto di Cannizzaro, presentando una propria lista a sostegno della candidatura del leader di centrodestra. L’associazione si dice pronta a mettere a disposizione del futuro sindaco le sue esperienze e professionalità, con l’entusiasmo e l’impegno dei suoi sostenitori, che già nel 2014 avevano portato “Reggio Futura” a essere la lista di centrodestra più votata alle elezioni comunali.

L’associazione auspica, inoltre, che il candidato a sindaco convocasse al più presto un tavolo politico aperto, coinvolgendo associazioni, movimenti civici e altre realtà territoriali, per una definizione condivisa del programma di governo per Reggio Calabria. Un incontro che dovrebbe favorire il confronto e unire le forze per tracciare il futuro della città, rendendo il programma un vero e proprio progetto partecipato e concreto.

“Reggio Futura da sempre e per sempre con Reggio nel cuore” conclude il presidente Palmara, un messaggio chiaro che testimonia l’impegno dell’associazione a lavorare per il bene della città, al fianco di Francesco Cannizzaro, per un futuro migliore e più prospero per Reggio Calabria.