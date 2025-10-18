Comunali, Ripepi sulla possibile candidatura di Cannizzaro: ‘Atto d’amore verso Reggio Calabria’

"Il migliore è sceso in campo, e noi saremo al suo fianco", le parole di Ripepi

“Non era mai accaduto prima. Un deputato in carica, segretario del partito più forte in Calabria e a Reggio, pronto a lasciare l’agio e la sicurezza di un ruolo nazionale per scendere in campo nella città più complessa e difficile della regione: Reggio Calabria. Un gesto raro, che parla da solo”.

Leggi anche

Così Massimo Ripepi, attraverso i social, ha espresso soddisfazione per la possibile candidatura a sindaco dell’on. Francesco Cannizzaro.

“Chi più di lui ha portato risorse, opportunità e progetti alla nostra terra negli ultimi anni, oggi potrebbe scegliere di servire la comunità non dall’alto delle istituzioni, ma in mezzo alla sua gente.

È una scelta di cuore, di coraggio e di responsabilità. È la dimostrazione che servire la propria città non è un passo indietro, ma il più grande atto d’amore possibile verso la propria terra.

A Francesco Cannizzaro, che ieri davanti a una Piazza Duomo gremita ha annunciato la disponibilità a guidare Reggio verso la rinascita, va il nostro grazie.

Un grazie profondo, sincero, orgoglioso. Perché Reggio ha bisogno di chi non ha paura di metterci la faccia, la forza e la fede. E noi saremo al tuo fianco. Sempre”, ha concluso Ripepi.