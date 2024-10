Reggio in gioco: appuntamento con il “Virtual Meeting”

Reggio in Gioco, prospettive e soluzioni per lo sport in città , questo il titolo del Virtual Meeting promosso da Anci Giovani per venerdì 27.03.2020 alle ore 17.30 in diretta Facebook e Youtube e che vedrà la presenza di Paolo Ciccù Consigliere Nazionale del CSI ed Antonino Castorina Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio ed alle Politiche Giovanili , Ludovica Politi Bomber della Reggina e del Napoli femminile e Fabio Appetiti responsabile per le relazioni istituzionali della Associazione Italiana Calciatori.

Concluderà l’incontro dopo gli interventi del pubblico Nicola Provenza Parlamentare della Commissione Affari Sociali.

L’appuntamento multimediale in diretta, sarà aperto a tutte le società sportive di base della città Metropolitana ed a tutti gli interessati sportivi e non che si interrogano su quello che sarà il futuro dello Sport a Reggio Calabria una volta terminata la fase di emergenza.

Le proposte e le idee saranno poi trasmesse al Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà ed al Presidente della regione Calabria Jole Santelli.

Come Anci Giovani Reggio Calabria dichiara Miriam Idone, coordinatrice Metropolitana di Reggio Calabria e Consigliere Comunale a Campo Calabro abbiamo deciso di concretizzare di fatto l’appello di “Stare a Casa” provando a riempire di contenuti le nostre giornate con una formula nuova ma tanto attuale : i virtual meeting , conferenze in diretta ed aperte a tutti su temi di attualità e di interesse generale.

Si partirà con lo sport di base dichiara la coordinatrice di Anci Giovani per proseguire settimana prossima sul tema della sanità dove ci hanno già confermato la presenza Vincenzo Porpiglia dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e Riccardo Mauro Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria.