Reggio, il Festival D come Djembé al Museo del Bergamotto

Dopo il grande successo dei primi tre appuntamenti prosegue il Festival “D come Djembé”, la serie di performance Musicali che vedono appunto uno dei più diffusi strumenti musicali al mondo come protagonista in seno a varie tipologie musicali.

Il 7 Giugno alle ore 18:30, si terrà il quarto ed ultimo evento, questa volta il Djembè sarà accostato alla musica dei Cantastorie.

Il festival fa parte del programma della Rassegna dall’Arpa alla Zampogna, che in questa quarta edizione, cofinanziata dalla Regione Calabria, raggiunge un grado di maturità e professionalità molto alto, che ha visto nelle settimane precedenti la MasterClass tenuta da parte di Baba Sissoko ed il Workshop tenuto da Enzino Y Barbaro.

La performance dal titolo: “MITI E LEGGENDE DELLO STRETTO” a cura di Fulvio Cama. Vedrà la partecipazione straordinaria di Daniele Castrizio oltre alla presentazione in esclusiva il BERGALIUTO unico esemplare di liuto a manico corto interamente costruito in legno di bergamotto. L’evento si terrà presso Il Museo del Bergamotto, sito in via Filippini, n°50 a Reggio Calabria, con ingresso gratuito.

Questo è l’ultimo di quattro appuntamenti che hanno come filo conduttore lo strumento di origine africana affiancato a generi musicali diversi, come il blues, il tango, e la musica etnica ed alla musica dei cantastorie.

Chiuderà il festival un convegno sul “Djembé come mezzo di comunicazione non verbale nell’era digitale” coordinato dal Prof. Amato per la parte scientifica e da Luca Scorziello per la parte musicale, nella magnifica sede del Museo Archeologico Nazionale durante il mese di Luglio, con un performance musicale coclusiva .